GP Miami, Corrida Sprint: Lando Norris com vitória confortável

Lando Norris foi o vencedor da corrida Sprint de Miami. O piloto da McLaren largou bem e nunca esteve sob pressão, carimbando uma vitória tranquila, à frente do colega de equipa, Oscar Piastri e Charles Leclerc que completou o pódio.

Kimi Antonelli perdeu a vaga no top 3 logo na largada e nunca mais a recuperou, apesar de ter tentado pressionar Leclerc. George Russell também tentou passar o seu colega de equipa, mas o jovem italiano devolveu a manobra. No entanto, uma penalização de cinco segundos aplicada já no final da corrida fez o italiano cair para o sexto lugar. Lewis Hamilton e Max Verstappen também animaram a corrida com uma luta que durou duas voltas, com vantagem para o piloto da Red Bull. Uma corrida animada, que confirmou a tendência da qualificação de ontem.

O filme da corrida

Antes mesmo de se ouvir o sinal de partida, a corrida sprint do Grande Prémio de Miami já estava envolvida em drama. Nico Hülkenberg ficou parado a caminho da grelha com problemas na unidade motriz, entrando para a lista desistências. Também problemas para o jovem Arvid Lindblad, obrigado a largar da via das boxes, por desrespeito às regras de parque fechado. No entanto, o desfecho foi amargo: o piloto não completou sequer uma volta, engrossando a lista de abandonos.

The grid is set… 😮‍💨 Norris starts on Sprint Pole, with Antonelli joining him on the front row! 👊#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/DoRHzlm2eg — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Calor, Pneus e Estratégia

Com 47 °C de temperatura de pista e 32 °C no ar, as condições em Miami colocavam a gestão dos pneus traseiros no centro das atenções. A degradação térmica seria um fator determinante ao longo das 19 voltas da sprint. Todos os pilotos do top 16 optaram pelos pneus médios para o arranque. Sergio Pérez e Valtteri Bottas foram as exceções, apostando nos duros, enquanto Fernando Alonso e Lance Stroll, da Aston Martin, surpreenderam com a escolha dos macios.

Lando Norris largava da pole, com Kimi Antonelli em segundo, Oscar Piastri em terceiro, Charles Leclerc em quarto e Max Verstappen a fechar o top 5.

Norris retains the race lead, but Piastri moves up into P2 with Leclerc not far behind! 🤯⚔️ Here's how the start of the Sprint unfolded! 👇#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/owpsuu1KDc — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Kimi Antonelli volta a perder lugares na largada

A corrida arrancou com uma boa largada de Norris, que manteve a liderança sem sustos. Já Antonelli não teve a mesma sorte: o jovem piloto da Mercedes caiu para quarto, beneficiando Piastri, que subiu ao segundo lugar, e Leclerc, que ascendeu ao terceiro. Verstappen também perdeu terreno na largada, caindo duas posições, tal como Isack Hadjar, que recuou até ao 11.º posto e Carlos Sainz, que caiu até ao 16.º lugar.

Leclerc ficou rapidamente sob pressão de Antonelli, determinado a recuperar o pódio perdido na largada, com George Russell também a apertar o colega de equipa da Mercedes. Na quinta volta, Norris já tinha 1,4 segundos de vantagem sobre Piastri, com Leclerc a três segundos do líder.

Duelos no Pelotão

A corrida ganhou intensidade a meio da prova. Na sétima volta, Russell aproveitou uma abertura para ultrapassar Antonelli na curva 17 e instalar-se no quarto lugar, embora o piloto italiano tenha respondido com pressão imediata e reconquistado a posição pouco depois. Na volta seguinte, Verstappen tentou passar Hamilton, mas ambos foram para fora de pista e o neerlandês acabou por devolver a posição. Só na décima volta concretizou a manobra de forma limpa, instalando-se definitivamente no sexto lugar.

Na mesma altura, o top 10 era composto por Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton, Gasly, Colapinto e Hadjar. Nas voltas seguintes, Hadjar conseguiu ultrapassar Colapinto para subir ao nono lugar. Houve também um momento de tensão quando uma peça do Haas de Oliver Bearman se soltou, foi colhida por um Williams (de Alex Albon), mas a direção de corrida não considerou necessária a entrada do safety car.

Com Norris a construir uma margem confortável, o único suspense das voltas finais centrou-se na luta pelo pódio. Leclerc aproximou-se de Piastri na décima segunda volta, mas não conseguiu ameaçar seriamente a posição do australiano.

NORRIS DOMINATES TO WIN THE #F1SPRINT IN MIAMI 👏🥇 The reigning World Champion leads home a McLaren 1-2 🙌#F1 #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/8CNaTuU703 — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Norris Confirma a Pole em Vitória

No final, Lando Norris cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com a McLaren a mostrar competitividade. Oscar Piastri completou a dobradinha da equipa de Woking, com Charles Leclerc a fechar o pódio em terceiro. Kimi Antonelli e George Russell completaram o top 5, seguidos de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Pierre Gasly, que arredondou o top 8. Depois do final da corrida, Antonelli foi penalizado com cinco segundos, caindo para o sexto lugar (penalização por exceder limites de pista). O top 8 mudou assim de figura, com um pódio inalterado, Russell em quarto, Verstappen em quinto, Hamilton em sétimo e Gasly em oitavo.