GP Miami: Corrida Sprint caótica sorriu a Lando Norris

Mais uma vez, Lando Norris consegue lucrar com azares alheios em Miami. O piloto da McLaren conseguiu vencer, aproveitando um Safety Car que lhe caiu no colo perto do fim. Oscar Piastri ficou em segundo, tendo liderado quase toda a corrida, mas o azar voltou a bater-lhe a porta, sem culpa própria ou da equipa. Lewis Hamilton foi dos primeiros a arriscar pneus slicks, numa pista que secou rapidamente e conseguiu o terceiro lugar. Alex Albon, George Russell, Lance Stroll, Liam Lawson e Oliver Bearman ficaram nos pontos. Lawson deverá ser investigado por um toque em Fernando Alonso. Max Verstappen ficou fora dos pontos por um “unsafe release” que prejudicou também Kimi Antonelli, um dos mais azarados da corrida.

O filme da corrida

Uma chuvada intensa molhou a pista de Miami, de tal forma que atirou Charles Leclerc contra as barreiras. O monegasco não evitou a aquaplanagem e ficou fora da corrida ainda antes desta começar.

A temperatura da pista era de 30,5°C e a temperatura do ar caiu para os 23,1 °C com a humidade a subir para os 84% Era nestas condições desafiantes que Kimi Antonelli largava da pole, com a companhia de Oscar Piastri na primeira linha. Lando Norris tinha ao seu lado, Max Verstappen na segunda linha.

A grelha contava apenas com 18 carro. Além da desistência de Charles Leclerc, Yuki Tsunoda começava da via das boxes, com uma troca de suspensão e, por conseguinte, quebra do parque fechado, que motivou a despromoção à via das boxes.

Todos os pilotos começavam com pneus intermédios, exceto Carlos Sainz que começava com “full wets”, com ameaça de mais chuva a caminho.

O Safety Car deu duas voltas à pista, com as condições da pista a revelarem-se muito difíceis, com pouca visibilidade e aquaplanagem, com Max Verstappen a não conseguir evitar um susto. Com a segurança em causa, a direção de corrida decidiu mostrar as bandeiras vermelhas e adiar o procedimento de largada.

Depois de alguma espera e com trabalhos em pista para tentar retirar alguma da água do asfalto, Rui Marques definiu a hora para o começo da corrida, que agora teria 18 voltas, em vez de 19.

Os pilotos dariam duas voltas atrás do Safety Car para testar as condições. Depois seria decidido o tipo de procedimento para a largada. Com todos os carros a saírem da via das boxes com pneus intermédios, a melhoria das condições da pista eram evidentes, o que permitira uma largada estacionária.

Com 16 voltas por cumprir, Oscar Piastri largou melhor e na luta da curva 1, Kimi Antonelli caiu para o quarto lugar,em luta direta com o McLaren. Liam Lawson, com uma largada espetacular, ganhou cinco lugares, mais um que Lance Stroll, os que mais lucraram neste arranque. No final da volta 3 (primeira em ritmo de corrida) a ordem era Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Alex Albon, Fernando Alonso, Liam Lawson e Isack Hadjar.

O ritmo era cauteloso, mas a pista secava rapidamente, pelo que o ritmo iria subir gradualmente. Piastri conseguia dois segundos de vantagem para Norris, que conseguia afastar-se de Verstappen. O neerlandês era investigado por estar fora de posição na grelha, mas os comissários decidiram que não havia motivo para penalização.

A pista estava cada vez mais seca e com oito voltas para o fim, estudava-se a hipótese de mudar os pneus para slicks. Na volta 10, o DRS passou a ser permitido e na volta seguinte, Yuki Tsunoda entrou para colocar pneus médios, o primeiro a arriscar. Na ordem em pista, Oscar Piastri liderava, com Norris atrás de si, com Verstappen a 4,5 segundos do britânico da McLaren. Lewis Hamilton, Lance Stroll e Carlos Sainz entraram nas boxes também para colocar pneus slicks.

Yuki Tsunoda era 2,5 segundos mais rápido que a concorrência e os slicks eram agora a opção certa. Na via das boxes, drama, com Kimi Antonelli a tocar em Verstappen o que levou a uma penalização de dez segundos ao neerlandês por “unsafe release” e impediu Antonelli de parar para trocar os pneus. Carlos Sainz furou um pneu e regressou lentamente para as boxes, enquanto os McLaren lutavam entre si. Piastri entrou primeiro para colocar pneus médios e Norris ficou na pista, perdendo mais tempo com os pneus marcados a verde.

Hamilton estava rápido e passava por Max Verstappen e quando Norris entrou nas boxes para colocar pneus. Foi nessa altura que o Safety Car foi acionado por causa de um acidente de Fernando Alonso, depois de um toque de Liam Lawson. Graças a isso, Norris perdeu menos tempos na troca de pneus e conseguiu manter a liderança. Mais uma vez, Norris lucrava com um Safety Car em Miami.

A ordem era Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen com uma asa destruída e dez segundos de penalização, Alex Albon, George Russell, Lance Stroll e Liam Lawson, com uma penalização a pairar sobre si. A remoção do carro de Alonso revelou-se demorada e a corrida terminou sob Safety Car e Lando Norris foi o vencedor da corrida Sprint, com Oscar Piastri e Lewis Hamilton no top 3. Albon, Russell, Stroll, Lawson e Bearman ficaram nos pontos.