GP México, F1: Yuki Tsunoda não quis comentar toque com Oscar Piastri | AutoSport

Yuki Tsunoda perdeu um boa oportunidade para somar mais pontos com um bom desempenho na corrida do GP do México, até se envolver num incidente com Oscar Piastri quando tentava ultrapassar o adversário.

Os AT04 da AlphaTauri deram-se bem no traçado mexicano e além da corrida sempre dentros dos pontos de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda vinha a realizar uma boa recuperação depois de ter arrancado do fundo da grelha. Do que toque com Piastri não saiu qualquer penalização para os envolvidos, considerando os Comissários Desportivos que foi um incidente de corrida infeliz, que resultou na perda de várias posições pelo piloto japonês, caindo para fora dos pontos.

No final da corrida, Tsunoda apenas disse que “a base do carro é boa, tivemos bem durante todo o fim de semana. Foi uma pena”. Quando questionado sobre se considerava o toque um incidente de corrida, o piloto da AlphaTauri preferiu não comentar.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool