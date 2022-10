GP México F1: Vettel homenageia Dietrich Mateschitz com capacete da Red Bull | AutoSport

Sebastian Vettel vai usar um capacete com as cores da marca de bebidas energéticas Red Bull como tributo a Dietrich Mateschitz que recentemente faleceu. O piloto alemão foi tetracampeão mundial de Fórmula 1 ao serviço da Red Bull Racing e membro do programa de jovens pilotos da estrutura austríaca. O design do capacete que vai usar no México será inspirado nos capacetes utilizados na sua fase inicial da carreira, homenageando desta forma um dos principais responsáveis pela entrada de muitos pilotos no automobilismo.

Além das cores e do logo da Red Bull, o capacete que Sebastian Vettel usará no Grande Prémio do México tem também a expressão em alemão ‘Danke Didi!’, em português, ‘Obrigado Didi!’.

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of @redbullracing, but of our sport.



As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend's #MexicoGP.



From everybody at @AstonMartinF1, Danke Didi. #F1 pic.twitter.com/XMu99Hf6A7