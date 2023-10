GP México, F1: Verstappen voltou a ter a companhia de Albon no topo da tabela de tempos | AutoSport

Max Verstappen liderou todas as sessões de treinos livres do Grande Prémio do México, sendo o grande favorito à pole position na qualificação de mais logo, depois de ter terminado o derradeiro treino com o crono 1:17.887s. Quem voltou a apresentar um excelente ritmo, surpreendendo com o tempo por volta na sua tentativa rápida como aconteceu no TL1, foi Alexander Albon, que passou pela liderança da tabela de tempos, mas acabou por ver o neerlandês a rodar mais rápido e ficando a apenas 0.070s.

Não foi apenas o surpreendente Williams de Alexander Albon a apresentar um bom ritmo no último treino antes da qualificação. Valtteri Bottas terminou entre os seis mais rápidos da sessão e a AlphaTauri colocou os seus dois carros no top 10, com vantagem para Yuki Tsunoda na segunda tentativa de volta rápida com pneus macios, enquanto Daniel Ricciardo já tinha dado sinais positivos mesmo com os pneus médios.

De fora dos 10 mais rápidos ficaram ambos os pilotos da Ferrari, cujos registos podem ser enganadores. Charles Leclerc e Carlos Sainz tiveram de abortar as suas últimas voltas rápidas, depois de terem apanhado adversários em pista em possíveis situações de impedimento. Há por isso, alguma expectativa para perceber o que realmente valem os bons setores iniciais que ambos vinha a realizar antes de abortarem as voltas.

Como vem sendo normal nos terceiros treinos livres, os pilotos demoraram um pouco para saírem das boxes e começarem a rodar em pista, sendo Valtteri Bottas o primeiro a fazê-lo. Quando começaram a sair mais carros para enfrentar o asfalto do Autódromo Hermanos Rodríguez, alguns vinham logo com pneus macios.

Lance Stroll e Fernando Alonso estiveram em pista para tirar alguma borracha nova de um jogo de pneus médios e duros, rodando apenas a volta de saída do pitlane, até que regressaram com pneus médios para algumas voltas realizadas.

Entretanto, e ainda sem Sergio Pérez e Max Verstappen em pista, os dois carros da Mercedes estavam no topo da tabela de tempos decorridos os primeiros 20 minutos do treino. George Russell tinha o registo mais rápido com 1:18.644s, menos 0.570s do que precisou Lewis Hamilton. Seguiam-se os dois pilotos da Ferrari, liderados por Charles Leclerc, e Lando Norris, todos com pneus macios.

Logo na primeira volta rápida, Pérez saltou para o quinto posto da tabela de tempos, na mesma altura em que Kevin Magnussen avisou a equipa que uma das rodas não devia estar bem apertada e regressou à garagem. Pouco depois, Verstappen colocou-se entre os dois pilotos da Mercedes, ficando a 0.073s do registo de Russell.

Uma boa volta rápida com pneus médios fez Daniel Ricciardo, sensivelmente a meio da sessão, a 0.591s de George Russell, com o crono de 1:19.235s. Ainda no top 10 com o mesmo composto da Pirelli que usou Ricciardo, Alexander Albon estava no nono posto a 0.820s do líder naquela altura.

Ainda com pneus macios, e com 5 voltas, Max Verstappen saltou para a liderança da tabela de tempos, com 1:18.429s, deixando Russell a 0.215s de diferença e já depois de Pérez ter também melhorado o seu registo anterior, apesar de ainda estar atrás do adversário britânico da Mercedes.

Nessa altura, faltando 29 minutos para o final do treino, os tempos mais rápidos nos três setores do traçado estavam nas mãos de três pilotos diferentes: Pérez era mais rápido no primeiro, Russell no intermédio e Verstappen no último.

Apenas com uma volta realizada, antes de detetar o problema com uma das rodas, Magnussen ficou muito tempo na garagem com a Haas a informar que o pneu esquerdo traseiro estava danificada e não podia ser usado novamente, por isso o piloto passava a ter apenas um conjunto de pneus para usar no restante da sessão, permanecendo o carro na garagem por mais algum tempo antes de colocar o novo jogo no final da sessão.

Mostrando, como aconteceu ontem no primeiro treino livre, Alexander Albon aproveitou as melhores condições de pista e com pneus macios passou para a liderança da tabela de tempos, com o registo em 1:17.957s, mesmo que na sua volta tenha passado pelo local onde Esteban Ocon falhou a travagem e seguiu pela relva, com bandeiras amarelas mostradas. Logan Sargeant também fez um bom tempo por volta, um pouco antes de Albon, ficando entre os 5 mais rápidos nessa altura.

Para demonstrar o bom ritmo de Albon no Williams, George Russell, Lando Norris e Lewis Hamilton, não conseguiram rodar no mesmo ritmo do tailandês, ficando Russell no segundo posto a 0.291s do seu adversário, enquanto os seus compatriotas ficavam pouco à frente de Sargeant.

Daniel Ricciardo terminou a sua volta com pneus macios no oitavo posto, a 0.671s de Albon, que entrava nos últimos 10 minutos do treino ainda na liderança da tabela de tempos.

Os dois pilotos da Aston Martin regressaram à pista com pneus macios para o final do treino, depois dos mecânicos terem passado algum tempo a trabalhar no carro de Fernando Alonso. Não tem sido um fim de semana fácil para a equipa de Silverstone.

Max Verstappen ‘roubou’ a melhor marca do treino a Alexander Albon, tendo concluído a sua volta com pneus macios novos em 1:17.887s, menos 0.070s do que o tailandês, enquanto o homem da casa, Sergio Pérez, ficou com o terceiro registo, a 0.139s do seu companheiro de equipa.

Os dois pilotos da Ferrari, quando tentavam alcançar melhores posições na tabela de tempos – seguiam em 12º e 13º a cinco minutos do fim do treino – tiveram de abortar as suas voltas rápidas, ambos envolvidos com adversários em pista. Charles Leclerc apanhou um Haas no meio da pista e teve de travar, perdendo o bom ritmo que vinha a demonstrar, enquanto Carlos Sainz viu o Aston Martin de Lance Stroll depois de uma curva em velocidade lenta, travando e sofrendo um pião. Mas o ritmo no primeiro setor de ambos foi bom.