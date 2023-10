GP México, F1: Verstappen liderou tabela de tempos no treino livre 1, seguido de Albon | AutoSport

Foi uma sessão de treino complicada para alguns pilotos e muito curta para Théo Pourchaire, um dos cinco rookies que ocuparam os lugares dos pilotos principais durante os primeiros 60 minutos em pista no Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do Grande Prémio do México. O piloto francês identificou um problema com os travões e a equipa foi obrigada a colocar o carro na garagem para permitir o trabalho dos mecânicos, tendo Pourchaire apenas realizado 3 voltas, sem qualquer tempo registado na tabela.

Em termos de voltas rápidas, Max Verstappen alcançou, com pneus macios, o registo de 1:19.718s, sendo seguido de Alexander Albon, com um excelente ritmo tanto com pneus médios como macios, a 0.095s de diferença do neerlandês. Sergio Pérez, a correr em casa, ficou a 0.297s do seu companheiro de equipa, com o terceiro lugar da tabela de tempos, enquanto Lando Norris e Charles Leclerc fecharam o top 5 do primeiro treino.

Enquanto a Pirelli esteve a testar os protótipos de pneus durante o treino livre inaugural do GP do México – jogos adicionados à alocação de cada um dos pilotos para todo o fim de semana – cinco jovens pilotos estiveram em pista pela Mercedes, Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas.

Na fase inicial da sessão, foram vários os problemas com diferentes carros. Carlos Sainz teve problemas hidráulicos no SF-23; Lando Norris chamou a atenção da equipa para as rotações que subiam bastante sem ter potência no McLaren; Théo Pourchaire sentiu dificuldades com o pedal do travão; e Daniel Ricciardo abriu seu DRS e uma peça saiu do seu carro, com Oscar Piastri a avisar para uma possível peça de metal a ficar na reta da meta.

Passados os primeiros 20 minutos do treino, a Red Bull estava na frente da tabela de tempos, com Max Verstappen a liderar com o registo de 1:20.245s, 0.422s à frente de Sergio Pérez, ambos com pneus médios. Enquanto isso, os mecânicos da Ferrari trabalhavam no carro de Carlos Sainz depois do problema reportado. Um início complicado para o espanhol, que ontem não esteve no circuito mexicano devido a um problema de saúde.

Alexander Albon, que já tinha passado pela liderança da tabela de tempos nos primeiros instantes do treino, baixou o seu anterior registo, também com pneus médios, ficando a apenas 0.004s de Max Verstappen e passando para o segundo lugar, separando os dois pilotos da Red Bull.

Théo Pourchaire, ao volante do monolugar da Alfa Romeo, voltou a sentir dificuldades com o pedal do travão e teve de regressar à box, apenas com 3 voltas realizadas com 25 minutos passados no treino.

Norris completou a sua volta com pneus macios, já depois de passada a primeira metade da sessão, passando para o primeiro lugar da tabela de tempos, com o registo de 1:20.237s, mas pouco depois Verstappen respondeu, melhorando o seu anterior tempo, também com pneus macios, para 1:19.718s para voltar na frente, com 0.519s de diferença para o britânico da McLaren.

Além de Pourchaire e Sainz, também Fernando Alonso esteve parado na box com problema no AMR23, tendo entrado em pista a cerca de 20 minutos para o final da sessão para regressar à box e ficar de novo confinado à sua garagem. Assim como o piloto francês da Alfa Romeo, Alonso tinha poucas voltas realizadas na primeira sessão, o que não é bom sinal depois do fim de semana complicado em Austin.

O problema no monolugar da Alfa Romeo, além de uma possível questão do ‘brake by wire’, pode obrigar a uma troca de caixa de velocidades, segundo o apurado pela Sky junto da equipa.

Albon voltou ao segundo posto da tabela de tempos, ficando a 0.095s do líder Verstappen, deixando Pérez no terceiro posto a 0.297s do seu companheiro de equipa.

De volta à pista, com menos de 15 minutos para o final do treino, Alonso conseguiu concluir a sessão com 17 voltas realizadas.