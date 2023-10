GP México F1, Verstappen e o que sucedeu com Pérez: “compreendo que ele tenha tentado” | AutoSport

Se havia local para Sergio Pérez voltar a fazer asneira era junto do público mexicano. Ficar fora da corrida logo no início depois de ter ido “com demasiada sede ao pote” a única coisa que conseguiu foi danificar o seu Red Bull e ainda perder mais 19 pontos para Lewis Hamilton na luta pelo segundo lugar no campeonato de pilotos. Se Hamilton não tivesse sido desclassificado do segundo lugar em Austin, provavelmente seria agora o grande favorito nessa luta.

Do ponto de vista da equipa, os chefes sabem bem o que vale Pérez em corrida, basta lembrar Abu Dhabi 2021 entre muitos outros exemplos, mas esta espiral negativa tem que terminar rapidamente para o mexicano. Verstappen deu o seu ponto de vista: “Compreendo o que sucedeu porque é o Grande Prémio em casa dele. Queremos estar no pódio, compreendo perfeitamente que ele tenha ido por fora e tenha tentado, mas olhando para as imagens, acho que ele podia ter deixado um pouco mais de espaço. Por outro lado, se tivesse funcionado, era fantástico seriam dois Red Bull na frente. Desta vez não resultou, infelizmente para ele.