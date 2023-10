GP México, F1: Vasseur insatisfeito com a largada de Leclerc e Sainz | AutoSport

Os dois pilotos da Ferrari viram Max Verstappen e Sergio Pérez ao seu lado nos primeiros metros da corrida do Grande Prémio do México, ficando depois Carlos Sainz mais para trás, a defender a posição de Lewis Hamilton, enquanto Charles Leclerc ficou no meio dos dois Red Bull, resultando no toque com o piloto mexicano. Para Frédéric Vasseur, esse foi um momento fundamental da corrida dos seus dois pilotos, onde estes perderam “o controlo da situação”.

“Não estou satisfeito com a largada. Não é uma questão de gestão, é que começámos mal e demos o cone de aspiração a toda a gente, perdemos o controlo da situação”, disse Vasseur à Sky. “Em primeiro lugar, se começamos mal, perdemos terreno em relação aos outros e perdemos o cone de aspiração. Isso levou o Charles a ficar entre o Verstappen e o Pérez e, mais tarde, o contacto. Nessa altura, parte da asa partiu-se e também tivemos problemas com o Carlos, mas o problema subjacente é que começámos mal porque o Max já estava à frente do Carlos após alguns metros”.

Apesar de considerar que o resultado final – 3º e 4º classificados – não é dramático, o chefe de equipa queria mais depois de ter os dois carros na fila da frente da grelha de partida. “Não estamos satisfeitos, não é um bom resultado se olharmos para a grelha. Eu diria, no entanto, que o fim de semana não é tão mau pelo ritmo na qualificação e o ritmo no primeiro stint também foi bom, apesar dos danos na asa dianteira do carro de Leclerc. Conseguimos manter-nos perto do Verstappen, mas depois tivemos dificuldades no recomeço com os pneus duros. A nossa corrida piorou muito depois do reinício, pelo menos em comparação com os outros. O terceiro e quarto lugares não são dramáticos, mas temos de fazer melhor na próxima corrida”, concluiu o responsável da Ferrari.