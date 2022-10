GP México F1: uma Ferrari má demais… | AutoSport

A Ferrari sofreu imenso com esta ida ao México. Claramente a altitude e com tudo o que isso implica mexeu com o F1-75 quer em termos aerodinâmicos, que em termos de motor e isso redundou numa das mais pobres corridas da Ferrari dos últimos tempos, tendo os dois carros terminado a 58.123s, Carlos Sainz e 68.774s, Charles Leclerc.

Foi um fim de semana totalmente dececionante para a Ferrari, que teve no México um carro mau durante todo o fim-de-semana, bem fora do ritmo dos líderes da corrida, com Sainz e Leclerc a lutar não só pela velocidade em linha recta mas também sendo incapazes de estar fortes noutros pontos do traçado. Estiveram mal em todo o lado, comparativamente à Mercedes, e muito mais à Red Bull, claro. Foi claramente o pior fim-de-semana do ano para a Ferrari e o pior é que não foi a Mercedes que ganhou, foi a Ferrari que piorou. A única esperança em Maranello é que pode ter a ver somente com as circunstâncias específicas deste circuito…