GP México F1: Um duro teste aos monolugares | AutoSport

A altitude a que está situado o Autodromo Hermanos Rodriguez pode afetar a temperatura dos vários componentes dos monolugares de Fórmula 1 e isto será um detalhe muito importante para a corrida de hoje. A menor densidade do ar é menos eficaz no arrefecimento dos componentes internos e travões dos carros e já assistimos durante os treinos a algumas situações em que a temperatura alta dentro dos carros despoletou situações em que os pilotos tiveram que parar. Assim como vimos pilotos a terem problemas com os travões. Pietro Fittipaldi parou em pista com o Haas, levando a equipa a trocar de unidade motriz no carro que pertence a Kevin Magnussen, antes de Liam Lawson também ter de parar e sair do carro quando os travões dianteiros no AlphaTauri se incendiaram.

A nova geração de monolugares permite, e temos visto isso nas corridas anteriores, mais lutas e aos pilotos seguirem na esteira do seu adversários durante mais tempo, o que neste caso não é bom. Quem vai atrás apanha menos ar e a temperatura do carro aumenta. deveremos ter menos carros “colados” durante as 71 voltas ao traçado mexicano.