GP México, F1, Toto Wolff: “Se conseguirmos estar melhor em qualificação, talvez possamos voltar à frente” | AutoSport

A mais recente evolução do fundo do W14 dá à Mercedes bons sinais para o rumo a seguir no carro do próximo ano, sublinhou Toto Wolff no final da corrida do GP do México, assumindo que o desempenho precisa de melhorar em qualificação.

O fundo introduzido recentemente teve dupla importância. Além de melhorar a performance do já altamente modificado W14 para a restante temporada, a ideia foi testar em pista esta atualização e dar indicações do rumo a tomar para o próximo monolugar.

“Dá confiança para 2024”, explicou Toto Wolff no final do GP do México, onde Lewis Hamilton alcançou o segundo posto. “Esta é a direção que estamos a seguir, agora só temos que continuar a melhorar o desempenho para o próximo ano”.

Além do melhor desempenho do W14, Wolff salientou o facto de Hamilton estar mais satisfeito com o monolugar e as sensações ao volante, esperando que os resultados possam ser ainda melhores se o carro for mais eficiente em qualificação. “Estou feliz por muitas razões. A condução do Lewis foi incrível. Não tínhamos a certeza se os pneus aguentariam até ao fim, mas a última volta foi a mais rápida. O carro esteve bem. Se conseguirmos estar melhor em qualificação, talvez possamos voltar a estar na frente”, disse o responsável da Mercedes.