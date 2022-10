GP México F1, TL3: Pilotos da Mercedes foram mais rápidos do que Red Bull e Ferrari | AutoSport

George Russell voltou a ser o piloto mais rápido de uma sessão de treino do Grande Prémio do México, com o tempo de 1:18.399s, desta vez tendo como companhia Lewis Hamilton. Ficou no ar a ideia que Red Bull e Ferrari não quiseram mostrar muito do seu “jogo”, mas foram visíveis as dificuldades de Max Verstappen, o terceiro mais rápido da sessão, na inserção do carro nas primeiras curvas do traçado mexicano, assim como Charles Leclerc – o quarto piloto mais rápido do treino – que se queixou disso mesmo no final da sessão. Sergio Pérez e Carlos Sainz não foram tão rápidos como os seus companheiros de equipa, ocupando o quinto e sexto posto da tabela de tempos, respetivamente.

Lando Norris foi o piloto mais rápido do “segundo pelotão” – e sétimo da tabela de tempos – com uma vantagem muito curta para Valtteri Bottas, que comprovou o bom andamento do Alfa Romeo. Yuki Tsunoda e Alexander Albon fecharam os 10 primeiros postos da tabela de tempos.

Num destaque menos positivo, Pierre Gasly ficou muito longe daquilo que conseguiu o seu companheiro de equipa, tendo muitas dificuldades para controlar o AT03. Assim como os pilotos da Alpine, que terminaram fora dos 10 mais rápidos, mas neste caso também parecem esconder algo para a qualificação. Os dois pilotos da Aston Martin também parecem ter dado um passo atrás desde ontem, com Sebastian Vettel a queixar-se da configuração do AMR22 ao seu engenheiro.

Tudo para comprovar na sessão de qualificação que começa às 21 horas.

Filme da sessão:

No terceiro e derradeiro treino do GP do México, Zhou Guanyu parou ainda quando concluía a primeira volta, deixando Valtteri Bottas com a pista só para si, visto que não havia mais pilotos fora das boxes. A razão para Zhou parar logo, foi resultado de “um problema”, como o seu engenheiro o informou, podendo novamente ser um problema de temperatura da unidade motriz.

Valtteri Bottas completou a primeira volta rápida com pneus médios em 1:21.041s, tendo sido ultrapassado pouco depois por Lewis Hamilton, mas com pneus macios. Numa volta que esteve longe da perfeição, Charles Leclerc quase voltou a perder o controlo do Ferrari F1-75, mas estabeleceu o melhor registo ainda numa fase inicial da sessão.

Carlos Sainz melhorou o tempo do seu companheiro de equipa com o crono 1:19.884s, deixando Leclerc a 0.603s, enquanto Sergio Pérez se colocou no meio dos dois pilotos da Ferrari na sua primeira volta rápida, ficando a 0.208s do tempo espanhol. O tempo de Carlos Sainz era, nesta altura, o melhor do fim de semana.

George Russell, o piloto mais rápido na pouco representativa segunda sessão de treinos livres, voltou a liderar a tabela de tempos, com o registo 1:19.405s. Bons sinais de Russell depois de algumas corridas menos conseguidas.

De novo com dificuldades esteve Mick Schumacher, que perdeu o controlo do Haas conseguindo evitar o toque nas proteções do traçado mexicano. Numa altura em que a equipa tem de decidir quem será o seu segundo piloto, convém a Schumacher não bater com o carro.

Sem terem ainda montado pneus macios nos dois carros, os pilotos da McLaren ocupavam posições bem longe do topo da tabela de tempos. Apesar disso, Lando Norris era o piloto mais rápido dos que tinham montado este composto dos pneus da Pirelli – ainda com 20 minutos passados ainda na sessão – tendo terminado a 1.439s do melhor registo da sessão naquela altura, no sexto posto.

Com um bom setor intermédio depois de setor inicial com algumas dificuldades a gerir a passagem pelos corretores, Max Verstappen passou para a liderança da tabela de tempos com o registo 1:19.296s, concluída com pneus macios e deixando Russell a 0.109s. O piloto neerlandês melhorou o seu registo pouco depois para a volta concluída em 1:19.118s, aumentando a vantagem sobre o piloto da Mercedes para 0.287s.

Com uma boa simulação de volta rápida em qualificação, os dois pilotos da Mercedes comprovaram estarem rápidos no Autódromo Hermanos Rodríguez. Russell voltou a liderar a tabela de tempos, baixando consideravelmente o melhor registo da sessão, com a volta em 1:18.399s e Lewis Hamilton a 0.144s atrás do seu companheiro de equipa. Verstappen ficou a 0.719s.

Lando Norris, já com pneus macios no MCL36, subiu ao quarto posto da tabela de tempos, ficando a 0.9s do melhor tempo de Russell.

Max Verstappen continuava a ter dificuldades no primeiro setor, principalmente na passagem pelos corretores das primeiras curvas, e teve de abortar uma tentativa de volta rápida. Enquanto Valtteri Bottas subiu ao quinto posto da tabela de tempos, ficando a apenas 0.073s do tempo de Lando Norris que era o quarto mais rápido.

O campeão do mundo voltou a registar uma volta rápida, melhorando o seu anterior tempo, mas ainda mais lento do que ambos os pilotos da Mercedes, a 0.477s.

Com 10 minutos para o final da sessão, a maioria dos pilotos estavam em pista, mas a Ferrari manteve os seus pilotos nas boxes, regressando à pista apenas a cerca de 6 minutos para finalizar a derradeira sessão treinos.

Naquelas que deveriam ser as últimas tentativas para os pilotos da Ferrari, as voltas não correram tão bem e Leclerc ficou a 0.724s do tempo de Russell no quarto lugar, enquanto Sainz ficou no sexto posto da tabela de tempos a 0.902s do melhor registo.

Sem qualquer dos pilotos da frente a melhorarem os seus tempos anteriores, George Russell e Lewis Hamilton terminaram o treino nas posições dianteiras da tabela.