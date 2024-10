GP México F1/TL2: Russell bateu, Verstappen com problemas, Sainz na frente

Numa sessão em que George Russell bateu e teve que ser levado ao Centro Médico e em que Max Verstappen teve um problema, provavelmente com o motor e teve de rumar às boxes por lá ficando,

Depois do seu acidente no TL1, o Williams de Alex Albon ainda esteve a ser reconstruído, com a equipa a ter de mudar o motor e a caixa de velocidades, bem como uma série de peças mais pequenas.

Depois de George Russell ter sido o mais rápido no TL1 a Pirelli utilizou esta sessão para testar alguns protótipos de pneus, o que levou a sessão a durar 90 minutos e como resultado deste teste de pneus, deverá haver ainda mais ação no TL3, à medida que os pilotos vão colocando os pneus macios e ganhando velocidade para a qualificação. No entanto, esta sessão servirá para determinar o ritmo de corrida nas séries mais longas, pelo que os dados não serão 100% exatos, uma vez que estão a ser recolhidos com pneus protótipos, o que pode tornar as coisas muito interessantes para a corrida.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) foi o mais rápido, 0.178s na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) com Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) em terceiro a 0.179s e Charles Leclerc (Ferrari SF-24) logo a seguir a 0.188s. Os três primeiros usaram pneus-protótipo.

Seguiu-se Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) em quinto na frente de Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes W15), Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT) e Liam Lawson (RB VCARB01-Honda) a fechar o top 10.

Seguiu-se Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes), n frente de Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari), Esteban Ocon (Alpine A524 Renault), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes), Franco Colapinto (Williams FW46-Mercedes), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari).

Como referimos, George Russell (Mercedes W15) saiu de pista, Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) teve problemas e Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) não participou na sessão.