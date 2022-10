GP México F1, TL2: George Russell alcança o melhor tempo do dia | AutoSport

George Russell foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do México estabelecendo o melhor tempo do dia, batendo o registo alcançado por Carlos Sainz no TL1. O tempo de Russell (1:19.970s) é um bom tempo, mas significa pouco, visto ter sido um treino usado para testar os pneus de 2023 da Pirelli. Russell foi um dos 5 pilotos que podiam usar os pneus atuais durante metade da sessão e por isso, o tempo foi registado com pneus macios. Os três primeiros lugares da tabela de tempos foram preenchidos por Yuki Tsunoda e Esteban Ocon, também pilotos que não estiveram presentes no primeiro treino e que usaram pneus de composto mais macio.

Foi um treino que ficou marcado pelo acidente de Charles Leclerc, além do teste da Pirelli. O piloto monegasco perdeu o controlo do seu Ferrari e embateu nas proteções do traçado mexicano, podendo estar em causa alguma troca de componentes da unidade motriz ou caixa de velocidades.

A Haas precisou de substituir o motor de combustão interna do carro de Kevin Magnussen, que sabe que vai ser penalizado na grelha de partida da corrida de domingo.

Também esta sessão terminou mais cedo, cerca de minuto e meio, devido à paragem do Alfa Romeo de Zhou Guanyu.

Filme da sessão:

Numa sessão de 90 minutos com pouco tempo para trabalhar para a corrida, devido ao teste ao protótipo de pneus da Pirelli, George Russell e Esteban Ocon foram os primeiros pilotos a usarem os pneus médios deste ano. Estes dois pilotos, mais Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Kevin Magnussen podiam usar pneus deste ano durante os primeiros 45 minutos “livres”, sendo os restantes para montarem pneus sem marcação, os protótipos do fornecedor italiano de pneumáticos. Isto porque foram os pilotos que não estiveram presentes no primeiro treino livre. Entretanto, a Haas anunciava que teria de trocar componentes da unidade motriz do carro de Magnussen, o que levou o piloto a não entrar para a pista imediatamente após o início da sessão, assim como aconteceu com Alexander Albon e Lance Stroll.

Depois de terem passado pela liderança da tabela de tempos Pierre Gasly e Carlos Sainz, ambos com pneus experimentais montados, Russell assumiu esse posto com o tempo 1:21.742s ainda com pneus médios, com Tsunoda a seguir-se.

Até que Max Verstappen, mesmo com pneus protótipos, melhorou o tempo do britânico da Mercedes, assumindo o primeiro lugar da tabela de tempos com o registo em 1:21.588s. O piloto herói local, Sergio Pérez pouco depois passou a liderar a sessão, com 1:21.579s, sendo 0.009s mais rápido do que o seu companheiro de equipa.

Numa volta canhão, George Russell aproveitou os pneus macios novos montados no seu W13, para “esmagar” o tempo da primeira sessão de treino de Carlos Sainz, estabelecendo 1:19.970s, com Yuki Tsunoda a tentar imitar o britânico e ficou a 0.828s de Russell. Neste particular dos pilotos que podiam usar pneus de 2022, Esteban Ocon ficou a 1.207s do tempo do piloto da Mercedes na sua primeira volta rápida com composto macio.

A Haas voltou a montar o fundo do carro de Kevin Magnussen e colocaram o carro do dinamarquês em pista ainda com uma hora para terminar o treino.

Entre os pilotos que estavam a usar os protótipos, Lewis Hamilton era nessa altura, à passagem da primeira meia hora, o piloto mais rápido, a 1.539s do seu companheiro de equipa, recordamos com pneus médios de 2022. Como o composto dos pneus experimentais não foram divulgados, este tempo não dá, para já, qualquer indicação sobre o ritmo do piloto britânico.

Magnussen rodou de pneus experimentais nas duas primeiras voltas em pista, não tendo sequer completado nenhuma volta com pneus de 2022, o que poderia ainda ter feito. O mesmo aconteceu com Alex Albon.

A sessão foi interrompida após uma saída de pista e batida forte do Ferrari de Charles Leclerc nas proteções do traçado mexicano. Fim de treino para o monegasco e atraso no teste da Pirelli, visto que o relógio continuou a contar.

A sessão recomeçou com 38 minutos para o final e Max Verstappen cheio de pressa para sair para a pista.

Ainda havia muitos pilotos a sentir falta de aderência com os protótipos de pneus, como por exemplo Max Verstappen na curva 1, nos primeiros minutos após o regresso dos carros à pista.

Sem muito para acrescentar na parte final do treino, os pilotos continuaram os trabalhos programados pela Pirelli, com Max Verstappen e Sergio Pérez a terminarem o dia mais cedo do que os restantes.

A menos de dois minutos para o final da sessão, Zhou Guanyu foi obrigado a parar na escapatória dentro do complexo do estádio, devido a uma falha hidráulica, com a direção de corrida a decidir terminar mais cedo o treino sob bandeira vermelha.