GP México F1, TL1: Carlos Sainz foi o mais rápido em sessão encurtada | AutoSport

Num treino necessário para as equipas testarem as suas soluções para a corrida, visto que os 90 minutos do segundo treino livre será utilizado novamente pela Pirelli. Com poucas simulações de qualificação, Carlos Sainz foi o piloto mais rápido da sessão inaugural do Grande Prémio do México, com o tempo de 1:20.707s, sendo seguido de Charles Leclerc e os dois pilotos da Red Bull, com o piloto da ‘casa’ Sergio Pérez à frente de Max Verstappen.

Más notícias para a Alfa Romeo e Haas. Zhou Guanyu ficou parado no final do pitlane sem conseguir engrenar qualquer velocidade, enquanto Pietro Fittipaldi, que esteve ao volante do monolugar de Kevin Magnussen, teve de parar em pista com problemas no Haas. Também Liam Lawson e Daniel Ricciardo se queixaram de problemas de travões, com o jovem piloto da AlphaTauri a ficar parado a menos de 5 minutos do final da sessão, enquanto o australiano da McLaren continuou na sessão.

O treino livre de Jack Doohan chegou a um final antecipado, com a Alpine a revelar que parou o carro “por precaução, como resultado de observar algumas anomalias nos seus dados da unidade motriz”.

Filme da sessão:

Sebastian Vettel liderou o grupo de pilotos em pista logo no início da sessão inaugural de treino, seguido por Pietro Fittpaldi, que substituiu Kevin Magnussen na Haas.

Ainda numa fase inicial do treino Charles Leclerc furou e teve de passar pela box para trocar de pneus. Um pouco depois, Liam Lawson avisou a equipa que tinha ficado sem travões, um problema que tem vindo a dar dor de cabeça aos responsáveis da AlpgaTauri.

Nem 10 minutos de treino tinham passado e os dois Red Bull passavam para o topo da tabela de tempos: Sergio Pérez, 1:22.291s com pneus duros, na frente de Max Verstappen a 0.411s, também com pneus duros. Pouco tempo depois, os dois pilotos da Red Bull trocaram de posição, com o neerlandês a liderar com o tempo de 1:22.291s, deixando o piloto da casa a 0.382s.

Também Daniel Ricciardo se queixou dos travões do McLaren MCL36, pedindo à equipa para investigar este assunto, parando logo depois na box.

Montando pneus macios ainda antes da primeira meia hora, Charles Leclerc passou a liderar a tabela de tempos, com 1:20.753s, seguido de Mick Schumacher a 1.199s. O piloto alemão da Haas, que tem uma pressão adicional para manter o seu posto na equipa norte-americana, foi ultrapassado na tabela de tempos por Valtteri Bottas e Lando Norris.

Max Verstappen na curva 10 fez um pião, mas conseguiu voltar à pista, queixando-se de pouca aderência no traçado mexicano. A menos de 25 minutos para o final Zhou Guanyu ficou parado no fim do pitlane, afirmando que não conseguia mudar de velocidade e por isso desligou o motor. Nesta altura Sainz liderava a tabela de tempos com 1:20.707s, seguido do seu companheiro de equipa e com o par da Red Bull em terceiro e quarto. Fernando Alonso fechava os cinco mais rápidos.

A sessão foi interrompida sob bandeira vermelha para retirar o carro de Zhou e porque Pietro Fittipaldi teve de parar em pista depois de ter sido visto muito fumo a sair da parte de trás do Haas VF-22. Pode ser um mau sinal para a equipa norte-americana.

Os carros regressaram à pista com pouco mais de 16 minutos para o final da sessão de treino.

Já com a maioria dos pilotos a rodarem com pneus macios, Lewis Hamilton passou a fechar o top 5, tendo ficado a 0.142s do melhor tempo de Sainz.

A menos de 5 minutos a bandeira vermelha voltou a ser mostrada , depois de Liam Lawson ter ficado parado em pista. Saiu muito fumo dos travões do AT03 da AlphaTauri, tendo inclusivamente saído labaredas da roda dianteira esquerda.

Assim, chegava ao fim a sessão de treino livre. O seguinte serão 90 minutos de testes da Pirelli ao protótipo de pneus para 2023.