GP México, F1: Théo Pourchaire desiludido após sessão de treinos com problemas no carro | AutoSport

Apenas quatro voltas foi o que rodou Théo Pourchaire no seu regresso aos comandos de um monolugar de Fórmula 1, no primeiro de dois treinos agendados para esta temporada como piloto estreante da Alfa Romeo, após um problema no sistema de travagem no carro suíço.

“Um pequeno problema no sistema de travagem”, foi o que impediu o jovem piloto de ter uma proveitosa sessão de trabalho no primeiro treino do GP do México. “Não posso entrar em muitos detalhes e a equipa também não tem 100% de certeza da origem do problema”, acrescentou Pourchaire, que garantiu ter ficado “um pouco desiludido, porque me preparei muito. E a última vez que conduzi foi em Abu Dhabi, no ano passado, por isso já foi há muito tempo”.

Depois de ter recebido a informação no ecrã do volante, Pourchaire garantiu que “a equipa também conseguiu ver o problema na telemetria”, tendo depois tentado “muitas coisas para resolver o problema, mas não funcionou. Acho que têm de mudar alguma coisa no carro, por isso agora vão verificar tudo entre o TL1 e o TL2 e espero que o Valtteri [Bottas] possa conduzir no treino”.

Com muito tempo entre a penúltima prova do Campeonato FIA de Fórmula 2, onde é candidato ao título esta temporada, e a última, que se realiza no mesmo fim de semana da derradeira jornada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, Théo Pourchaire admitiu que teve “muita preparação” para a sessão, que acabou por ser encurtada devido ao problema no carro. “Muita preparação física, muita preparação mental. Claro que não sabia que podia ter um problema como este. Estava apenas concentrado no meu trabalho e pronto para forçar o ritmo. Claro que estou desiludido, mas não faz mal. Faz parte do desporto automóvel”, concluiu.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd