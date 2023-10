GP México, F1: Surpresa na Williams após ritmo forte de Albon no TL1 | AutoSport

Alexander Albon terminou o primeiro treino livre do Grande Prémio do México a apenas 0.095s do tempo mais rápido da sessão, registado por Max Verstappen. O piloto tailandês mostrou um ritmo alto, tanto nas voltas rápidas com pneus médios como com os macios, batendo o resto da concorrência com o Williams FW45 e levando a um grande surpresa mesmo entre a sua equipa.

“É uma grande surpresa, para ser sincero, ainda não percebemos bem porquê”, disse Dave Robson, Diretor de Desempenho de Veículos da Williams, durante a conferência de imprensa entre o primeiro e o segundo treino de sexta-feira. “Penso que é bastante claro que o Alex estava muito confiante e feliz no carro, logo desde a primeira volta, o que faz uma grande diferença. O briefing está a decorrer agora, por isso não sei exatamente se eles vão conseguir perceber o que se passou, mas é definitivamente uma surpresa. É uma boa maneira de começar o fim de semana, mas é uma surpresa”.

O responsável da Williams explicou que o arrefecimento é um fator muito importante no traçado mexicano e “algo que temos de tentar resolver” no final do primeiro dia do Grande Prémio. “Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, o ritmo de corrida entre os diferentes carros pode variar muito, dependendo de como cada um está no máximo do arrefecimento”, disse Robson. “Portanto, não acho que seja necessariamente apenas uma questão de ter mais ‘downforce’ ou o melhor equilíbrio no domingo. Se não existir o nível correto de arrefecimento e houver dificuldade em perseguir [o carro da frente], a corrida pode ser um pouco diferente”. Outro fator importante, segundo o homem da Williams, é a qualificação, uma vez que não é fácil “ultrapassar, se todos os carros estiverem bem”.