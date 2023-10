GP México, F1: Sergio Pérez será piloto da Red Bull em 2024, garante Helmut Marko | AutoSport

Custou a Helmut Marko que Sergio Pérez tenha perdido pontos na luta com Lewis Hamilton pelo segundo lugar do mundial de pilotos, mas o conselheiro da Red Bull sublinhou que o piloto mexicano tinha de tentar a manobra na travagem para a curva 1, que no final resultou no seu abandono após toque no Ferrari de Charles Leclerc e que isso não o fragiliza para poder cumprir o contrato que tem com a equipa, mantendo-se ao lado de Max Verstappen na próxima temporada, numa altura em que os rumores de afastamento do mexicano ganharam mais fulgor.

Helmut Marko esclareceu que “até então, Checo tinha feito tudo bem neste fim de semana”. Vendo-se entre os três primeiros do pelotão e com a possibilidade de alcançar a liderança, Pérez “só tinha de tentar na largada. Não o responsabilizamos de forma alguma”, acrescentou o responsável da Red Bull, citado pela publicação GrandPrix.com.

Há rumores cada vez mais insistentes da possibilidade de Ricciardo vir a ocupar o lugar de Pérez, tendo ganhado maior fulgor nas últimas horas depois do abandono na prova mexicana do piloto da casa e do bom resultado alcançado pelo australiano. No entanto, Helmut Marko garantiu que Pérez “tem contrato para 2024 e isso vai acontecer. Tudo está claro para o próximo ano. Foi um excelente desempenho até à primeira volta e estou convencido de que teria estado no pódio”.