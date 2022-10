GP México F1, Sergio Pérez: “Queria mais, mas o terceiro lugar ainda é bom” | AutoSport

Sergio Pérez alcançou de novo um pódio no seu Grande Prémio, mas não foi o lugar que almejava para a corrida. No entanto, com um problema durante a sua paragem, o mexicano não conseguiu chegar à traseira do Mercedes de Hamilton e tentar uma ultrapassagem.

Pérez salientou que deu “o meu melhor no arranque, forcei o andamento, mas infelizmente, tivemos uma má paragem que não permitiu o ‘undercut’ ao Lewis [Hamilton] e ultrapassar aqui é muito difícil. Assim que ficava logo atrás dele não conseguia segui-lo. Tive de me contentar com o terceiro lugar”.

O piloto explicou que, à semelhança do seu companheiro de equipa, a ultrapassagem a George Russell nas primeiras curvas foi muito importante para somar o 25º pódio da carreira, “visto a dificuldade em ultrapassar, penso que foi o melhor a fazer. Infelizmente não resultou para conseguirmos outro resultado, mas ainda assim é um bom pódio à frente desta multidão. Queria mais, mas o terceiro lugar ainda é bom”, concluiu Pérez.