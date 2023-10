GP México, F1, Sergio Pérez: “era a minha oportunidade” | AutoSport

A corrida caseira de Sergio Pérez terminou na curva 1 do traçado mexicano, metros depois do seu arranque. O piloto mexicano saiu bem da esteira do seu companheiro de equipa e colocou-se ao lado de Charles Leclerc, ultrapassando Lewis Hamilton e Carlos Sainz entre a largada e a zona de travagem para a primeira curva. No entanto, com o piloto monegasco entre os dois Red Bull, e Pérez na trajetória exterior, o toque deu-se entre os dois, atirando o RB19 do mexicano para fora de pista. Sergio Pérez ainda regressou à pista, apenas para ir para box, confirmando-se o abandono. Afirmando estar triste porque “hoje era a minha oportunidade”, Pérez explicou à DAZN de Espanha que pensava em vencer a corrida, depois de um bom arranque que teve, até porque “não queria estar no pódio. Já estive no pódio dois anos seguidos”. Por isso, “arrisquei para sair em primeiro daquela curva e procurar a vitória”, mas admitiu que “não esperava que o Charles travasse tão tarde, uma vez que era o carro do meio e tinha muito menos margem do que o Max, que estava por dentro, e eu era o que podia travar mais tarde, porque estava por fora”.

O toque deu-se entre os dois, originando o abandono prematuro do piloto mexicano, “mas vou para casa descansado porque dei tudo o que tinha para dar”, reforçou Pérez.