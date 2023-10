GP México, F1: Sainz faltou às atividades de quinta e Leclerc ainda com dores de dentes | AutoSport

Charles Leclerc esteve na companhia do piloto de reserva da Ferrari Robert Shwartzman na quinta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do Grande Prémio do México, depois da equipa italiana ter revelado que Carlos Sainz teve um problema de saúde, ficando de fora das atividades com os órgãos de comunicação social. No entanto, também Leclerc ainda não está a 100% desde a prova anterior, sentindo dores de dentes que o obrigam a estar medicado.

A equipa de Maranello explicou antes das atividades no traçado mexicano terem início que Sainz não se sentia bem, acrescentando que não seria “nada de grave” e que esperavam que esteja “de volta amanhã [hoje, sexta-feira, para os treinos livres] e pronto para entrar no carro”.

Também Leclerc sente ainda dores de dentes desde a semana passada em Austin, confirmando que se trata de uma infeção, o que o obriga a estar medicado. “Pensei que era o dente do siso, mas não é”, explicou ontem o piloto da Ferrari, acrescentando que “para entrar no carro tomo analgésicos e está tudo bem. Não afeta o meu desempenho. Os analgésicos são bastante fortes”.

Assim, a Ferrari começou o Grande Prémio do México com a sua dupla de pilotos a terem problemas de saúde.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA