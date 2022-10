GP México F1: Red Bull apoia Max Verstappen e boicota Sky Sports | AutoSport

Toda a equipa da Red Bull vai apoiar a decisão de Max Verstappen em boicotar a Sky Sports depois dos comentários do jornalista Ted Kravitz sobre o título de Max Verstappen de 2021.

De acordo com a Associated Pres, toda a equipa vai seguir o exemplo em protesto.

Christian Horner junta-se frequentemente à Sky a partir do pitwall para fornecer atualizações da sessão em curso e vários outros assuntos e é também um dos primeiros entrevistados do canal britânico no paddock, mas durante o Grande Prémio do México isso não acontecerá.