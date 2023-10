GP México, F1: Recorde a grelha de corrida | AutoSport

A Ferrari reservou a primeira fila da grelha de partida do Grande Prémio do México, com Charles Leclerc na pole position e ao lado Carlos Sainz. Max Verstappen não está longe e arranca da terceira posição, enquanto o surpreendente Daniel Ricciardo estará aos comandos do AlphaTauri AT04 no quarto posto.

Desde o final da qualificação de ontem a grelha já sofreu algumas alterações, com a penalização de 10 lugares imposta a Logan Sargeant e Lance Stroll volta a sair do pitlane.