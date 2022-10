GP México F1: Problema elétrico no Red Bull afetou desempenho de Pérez | AutoSport

Sergio Pérez apontava à pole position à frente da multidão de compatriotas que encheram as bancadas do Autodromo Hermanos Rodriguez e apoiaram o piloto da casa. No entanto, o piloto da Red Bull foi afetado por um problema elétrico no RB18.

“Foi uma confusão, uma confusão total”, disse Pérez após a sessão de qualificação que terminou com o quarto melhor tempo, citado pelo Motorsport. com. “Tivemos um problema elétrico desde o início mas, se olhar para trás para a minha qualificação, quase fui eliminado na Q1 e quase na Q2, não tinha qualquer referência do progresso, não tinha tempos por volta”.

O piloto confessou que estes problema no sistema elétrico também não permitiu “perceber como estava o meu equilíbrio de travagem. Portanto, foi uma confusão total, mas no final penso que quarto não é a pior parte, mas penso certamente que poderíamos ter terminado mais acima”. O problema afetou ainda a ativação do DRS na Q1, mas essa questão foi resolvida a tempo e o piloto mexicano pôde beneficiar dessa ajuda durante o resto da sessão, apesar de não ter qualquer informação disponível no ecrã do volante.

“Se havia uma qualificação em que queria ter tudo perfeito era esta, especialmente dado o quão perto estivemos da pole, penso que certamente teríamos progredido muito mais do que o que fizemos”, disse Pérez, acrescentando que “amanhã só quero ganhar e farei o meu melhor na curva 1, e verei o que acontece”.