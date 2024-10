GP México F1: Pérez ‘danado’ com Lawson: “não foi uma jogada inteligente”

Sergio Pérez mostrou-se no final do GP do México muito insatisfeito com Liam Lawson por causa da batalha que “arrancou todo o lado do carro” na corrida.

Sergio Perez lamentou o impacto da sua batalha com Liam Lawson durante o Grande Prémio da Cidade do México, com o piloto da Red Bull a sofrer danos antes de terminar o seu evento em casa na 17ª posição. Já tinha sido um começo difícil para Perez; o mexicano alinhou em 18º na grelha após uma qualificação difícil, antes de receber uma penalização de tempo de cinco segundos na fase inicial da corrida por uma falsa partida, depois de ter colocado o carro fora da caixa na grelha.

Apesar da penalização, Perez parecia estar a ganhar terreno no pelotão e aproximou-se dos pontos quando lutou com Lawson pela P10. Pérez inicialmente ficou à frente na Curva 4 antes de ser forçado a abrir pelo RB, com Lawson a ficar na frente depois de mais um duelo entre os dois.

O incidente fez com que Perez sofresse danos na lateral do seu RB20 e, a partir daí, enfrentou uma tarde desafiante no Autódromo Hermanos Rodriguez, terminando a corrida na 17ª posição da última posição.

Questionado sobre a forma como o Grande Prémio se desenrolou para ele devido à penalização e à batalha com Lawson, Perez refletiu: “Acho que estávamos bem no início, embora com a penalização acho que devíamos ter marcado pontos hoje. “Estávamos a fazer progressos, estávamos prestes a chegar aos pontos no início da corrida com o Liam. Eu tinha a posição, estava à frente na curva 5 – ele estava fora da pista a regressar, não estava à espera que ele seguisse em frente.

“Ele arrancou toda a lateral do carro, mas não acho que a culpa seja dele, porque ele não recebe nenhuma penalização. “Ele fez o mesmo com o Fernando [Alonso] no fim de semana passado, fez o mesmo com o Franco [Colapinto] no final da corrida e não foi penalizado, por isso talvez dependa de quem és [em termos] da penalização que recebes.”

Questionado sobre se iria discutir o assunto com Lawson, Perez respondeu: “Sim, só lhe disse que acho que arruinámos as nossas corridas – eu estava à frente, não havia necessidade de nos juntarmos naquele momento.

Foi na 11ª volta da corrida, comprometendo a nossa corrida, a de ambos. Não acho que tenha sido uma manobra muito inteligente”. Apesar dos seus problemas, Pérez continuou a ser o mais popular de sempre entre os seus adorados fãs na pista. Em termos de quanto dói sofrer um resultado destes em frente da sua base de fãs, o piloto de 34 anos prometeu recuperar no evento de 2025. “Estive duas vezes no pódio e hoje acho que podíamos ter feito uma corrida muito boa, um regresso muito bom, mas não aconteceu, por isso vou tentar novamente no próximo ano”, disse Perez.