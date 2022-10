GP México F1: Os cinco melhores | AutoSport

Não foi um Grande Prémio ideal para os pilotos brilharem. A estratégia e as decisões das equipas tiveram muito peso no desenrolar da corrida, mas mesmo estando nos antípodas da prova anterior em Austin, no México ainda houve destaques positivos. Estes são os cinco melhores do Grande Prémio do México:

Max Verstappen

Pouco mais há a acrescentar sobre o desempenho de Max Verstappen. Voltou a ser claramente o melhor piloto em todos os momentos da corrida e apesar de ter parecido estar nervoso perto de terminar o primeiro stint, com pneus macios, manteve sempre Lewis Hamilton a uma vantagem confortável. Nunca foi realmente ameaçado por qualquer adversário, depois de ter começado o fim de semana com um pião e algumas dificuldades no primeiro setor do traçado do Autodromo Hermanos Rodriguez.

Haverá alguém capaz de interromper o ímpeto vitorioso de Max Verstappen até Abu Dhabi?

Daniel Ricciardo

Não tem sido fácil encontrar Daniel Ricciardo no nosso top 5 depois dos Grande Prémios. Neste caso, merece. Mesmo que tenha prejudicado Yuki Tsunoda, o incidente entre ambos não apaga a boa performance do australiano durante a corrida mexicana. Soube tirar partido do composto mais macio da Pirelli e geriu bem o ritmo, tendo ainda borracha para proporcionar boas ultrapassagens e aumentar a vantagem sobre Esteban Ocon. Saiu beneficiado dos problemas nos Alpine, que levou a mais um abandono de Fernando Alonso e que obrigou Ocon a gerir mais o ritmo, mas o piloto da McLaren mostrou alguns dos seus atributos no México.

Lewis Hamilton

Fez tudo o que podia para tentar chegar ao primeiro triunfo, mas o Mercedes W13 ainda está muito longe para lutar contra o RB18, apesar de ser notório o desenvolvimento do carro de Brackley desde o início da época. O piloto britânico, assim como o seu companheiro de equipa, queixou-se várias vezes à equipa que os pneus duros não eram a melhor opção, mas o seu engenheiro tentou sempre convencê-lo do contrário. Só que desta vez, Hamilton tinha razão. Se com a mesma estratégia da Red Bull tornava-se difícil alcançar Verstappen, com pneus mais lentos para a fase final da corrida, Hamilton teve de defender de Sergio Pérez. Chegou a ter menos de 1 segundo de vantagem para o mexicano, mas aumentou o ritmo e conseguiu voltar a “cavar” uma diferença mais confortável para o adversário.

Valtteri Bottas

Do finlandês da Alfa Romeo veio uma das maiores surpresas na sessão de qualificação. Arrancou do sexto lugar, mas voltou a ter um mau arranque e foi prontamente engolido pelo pelotão. Aguentou-se dentro dos dez primeiros mesmo depois das paragens. O ritmo em corrida não foi tão bom quanto em qualificação, mas Valtteri Bottas fez por merecer o décimo lugar, num grupo de pilotos onde as diferenças não eram tão largas quanto as da frente e não conseguiu aguentar os mais fortes Alpine e McLaren.

Lando Norris

Não foi o melhor desempenho do jovem britânico e comparativamente ao resultado do seu companheiro de equipa, Lando Norris ficou mais atrás. No entanto, o seu ritmo foi também marcado pela escolha da equipa em montar pneus duros para o segundo stint. A Alpine fez o mesmo a Esteban Ocon, e mesmo tendo em conta os problemas do francês com o seu carro, Norris fez um stint melhor e ascendeu ao nono posto da classificação. Beneficia, como é óbvio, da desistência de Fernando Alonso, mas mostrou um bom ritmo apesar do composto mais lento. Ainda assim, não foi o melhor Lando Norris que vimos esta época.