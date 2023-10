GP México, F1: Oliver Bearman impressionou responsáveis da Haas | AutoSport

Oliver Bearman, o jovem piloto da academia da Ferrari que esteve ontem aos comandos do Haas VF-23 para a primeira sessão de treinos livre no México, deixou boas impressões na equipa norte-americana.

O britânico terminou o treino com um tempo mais lento 0.3s do que Nico Hülkenberg, mas mereceu elogios pela preparação que fez para aquela sessão. “O trabalho foi muito bom, desde a preparação inicial, foi muito profissional e muito, muito fácil de lidar”, explicou Ayao Komatsu da Haas, acrescentando que “em cada processo, não tenho nada a dizer. E hoje [na sexta-feira], com calma, compreendeu os objetivos de cada saída. Não cometeu erros”.

O engenheiro da Haas disse que, apesar dos tempos por volta de ambos os carros não mostrarem um bom ritmo, Bearman “em termos de feedback, fez um ótimo trabalho com os seus engenheiros. Um trabalho muito, muito bom. Estou muito impressionado. Honestamente, não consigo escolher um momento em que, ao longo de toda a preparação, algo tenha sido frustrante ou difícil”.

Notando que não podia esperar por melhor em termos de colocar um estreante aos comandos de um monolugar de Fórmula 1, Komatsu reforçou que “foi um treino livre 1 realmente impressionante”.