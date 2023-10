GP México, F1: Notas AutoSport | AutoSport

É tempo de atribuir as notas aos pilotos que participaram no GP do México, terminando desta forma toda a análise à prova em que Max Verstappen voltou a vencer.

Max Verstappen – Nota 10

Arrancou como uma flecha pelo meio dos dois Ferrari depois do apagar do semáforo e assumiu a liderança da corrida na curva 1 do traçado mexicano. Sempre muito à vontade com o carro, Verstappen foi sempre o mais rápido nos treinos e se pode haver algo a apontar em todo o fim de semana, foi não ter alcançado a pole position. Mas com ou sem pole, o neerlandês está aos comandos do melhor carro em corrida.

Lewis Hamilton – Nota 9

Lewis Hamilton voltou a estar muito bem durante a corrida mexicana, alcançando de novo o segundo posto – foi desclassificado em Austin por infração técnica – e tem vindo a mostrar que consegue tirar mais partido do W14 do que o seu companheiro de equipa. É pena o carro não ter um desempenho igual em qualificação, porque parece que consegue ‘poupar’ mais pneu durante as corridas em comparação com o McLaren, por exemplo.

Charles Leclerc – Nota 8

Não podia ter feito muito mais na corrida. Se há alguma coisa a apontar, e não apenas ao monegasco, foi o arranque. Mesmo assim, os dois Red Bull foram muito rápidos a saírem dos seus lugares e ficarem ao lado do SF-23 de Leclerc. No incidente com Sergio Pérez, nada podia fazer, o carro não é ainda capaz de encolher. Aguentou o segundo lugar até onde conseguiu, não havendo defesa possível para o ataque de Lewis Hamilton.

Carlos Sainz – Nota 8

Na mesma situação do seu companheiro de equipa. O piloto espanhol fez uma corrida discreta, tendo um pouco mais de dificuldade no arranque, mas de resto, o carro não permite mais.

No fim de contas, acaba por ser uma boa operação da Ferrari, que conseguiu somar o mesmo número de pontos da Mercedes apesar do segundo lugar de Hamilton, mantendo-se a 22 pontos do vice-campeonato de construtores.

Lando Norris – Nota 9

Foi uma espécie de corrida Sprint e sempre ao ataque. Lando Norris só não recebe a nota máxima porque as duas partidas foram mesmo muito más, especialmente a segunda. Com um primeiro stint complicado e onde os pneus macios não funcionaram tão bem e teve dificuldades para recuperar posições depois do erro na qualificação, a suspensão da corrida ajudou o piloto britânico. E podia ter estado em apuros. Norris não tinha mais pneus duros novos disponíveis para o resto da corrida e além disso tinha parado pouco antes da paragem da prova devido ao acidente de Kevin Magnussen. Perdeu posições em pista, uma vez que os seus adversários puderam trocar de pneus no pitlane com a bandeira vermelha, tendo ainda um mau arranque. Mas depois, foi um dos melhores e tem em seu nome as duas manobras de ultrapassagem mais vistosas da corrida. Foi agressivo, soube impor um ritmo forte e lucrou com isso.

George Russell – Nota 7

Teve muitas dificuldades atrás de Oscar Piastri na primeira metade da corrida e nunca encontrou o mesmo ritmo de Lewis Hamilton, o que tem acontecido nas últimas corridas. Conseguiu deixar para trás os australianos Piastri e Daniel Ricciardo depois do reinício da corrida e não teve defesa possível para o ataque de Norris. Acabou a prova pressionado por Ricciardo.

Daniel Ricciardo – Nota 9

O surpreendente ritmo demonstrado na qualificação teve seguimento na corrida. Esteve sempre entre os cinco primeiros até à suspensão da corrida, tendo depois sido ultrapassado por George Russell no segundo arranque. A partir desse momento foi conservador em termos de ritmo, tentou atrasar ao máximo a ultrapassagem do seu antigo companheiro de equipa Lando Norris e depois tentou alcançar o britânico da Mercedes nas últimas voltas. Não conseguiu, mas os seis pontos conquistados são muito importantes para a AlphaTauri, que deixou o último lugar do mundial de construtores.

Oscar Piastri – Nota 7

Andou muito tempo na frente de George Russell e conseguiu manter o britânico sempre atrás de si até à segunda partida da tarde. Aí perdeu a posição para Russell e esteve sempre com um ritmo mais baixo do que os seus adversários. Uma segunda parte da corrida mais discreta sem conseguir alcançar o AlphaTauri.

Alexander Albon – Nota 7

Parecia poder estar entre os dez primeiros na qualificação, mas a sessão foi muito diferente do último treino livre, não conseguindo uma vaga na Q3. Em corrida esteve melhor e rapidamente entrou para o top 10. Teve um bom segundo arranque e subiu para o nono lugar, ficando nessa posição até ao final.

Esteban Ocon – Nota 6

Teve como missão ultrapassar Nico Hülkenberg nas voltas finais da corrida, com Pierre Gasly atrás e à espera de ver o que acontecia. Foi um pouco fanfarrão pelo rádio, tendo depois resposta do adversário nas redes sociais, mas conseguiu mesmo deixar para trás o piloto da Haas.

Se pensarmos que teve uma pior qualificação do que Pierre Gasly e ainda chegou aos pontos na corrida, foi um desempenho positivo de Ocon. Pierre Gasly – Nota 5

Yuki Tsunoda – Nota 3

Nico Hülkenberg – Nota 5

Zhou Guanyu – Nota 4

Valtteri Bottas – Nota 4

Logan Sargeant – Nota 4

Lance Stroll – Nota 3