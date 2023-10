GP México, F1: Max Verstappen volta a ser o mais rápido no segundo treino livre | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o piloto mais rápido no segundo treino livre do Grande Prémio do México, tendo alcançado o tempo de 1:18.686s com pneus macios, desta vez com Lando Norris a ser o piloto que ficou mais perto de neerlandês, a 0.119s de diferença. Seguiu-se Charles Leclerc e Valtteri Bottas, que ficou à frente de Sergio Pérez na tabela de tempos da sessão.

Com muitas voltas realizadas nos 60 minutos do treino, e poucas simulações de qualificação, os 16 pilotos mais rápidos ficaram separados por menos de um segundo na tabela de tempos. Enquanto isso, a Aston Martin voltou a ter um treino complicado, com Fernando Alonso no último posto da tabela de tempos com um pião pelo meio, Lance Stroll teve algum tempo parado na box com os mecânicos a terem dificuldade para tirar um dos pneus do AMR23 do canadiano.

Para a segunda sessão de treinos livres do GP do México, que contou já com os habituais 20 pilotos do pelotão, o risco de chuva era de 20%, segundo a previsão da FIA, mas o céu estava limpo quando os carros saíram para a pista após a luz verde no final do pitlane acender. No entanto, pouco depois dos primeiros cinco minutos do treino, começou a chover em certas zonas do traçado.

A chuva não se tornou um desafio para os pilotos em pista- foi até um período muito curto – enquanto Alexander Albon continou a mostrar um bom ritmo no traçado mexicano, estabelecendo o terceiro tempo mais rápido na fase inicial da sessão, com o melhor tempo no primeiro setor naquela altura, enquanto Max Verstappen Verstappen saltava para o topo da tabela de tempos com 1:20.085s.

Valtteri Bottas, com os pneus protótipo da Pirelli, alcançou um tempo mais rápido do que Albon, depois do seu carro ter ficado quase toda a primeira sessão dentro da garagem com um problema nos travões. Além do finlandês, quando vários pilotos tinham montado pneus médios nos seus carros, Charles Leclerc, Carlos Sainz e George Russell passaram para a frente de Albon, com tempos por volta mais rápidos.

Ainda assim, e depois de Oscar Piastri ter realizada a sua volta com pneus macios em 1:19.163s, passando para o topo da tabela de tempos, o tailandês da Williams voltou a colocar-se no segundo posto, a 0.283s do australiano, também com pneus macios.

Com mais carros com pneus macios, e quase a entrar na segunda metade da sessão, Max Verstappen reassumiu a liderança da tabela de tempos com o registo de 1:18.686s, com Lando Norris a voltar a marcar presença nas primeiras posição, ficando a 0.119s do seu adversário da Red Bull. Logo atrás, ficou durante pouco tempo Lewis Hamilton, uma vez que Daniel Ricciardo completou uma das suas voltas mais rápido do que o britânico da Mercedes, ficando a 0.316s de Verstappen.

Numa altura em que as equipas apostaram nas voltas rápidas em simulação de qualificação, Sergio Pérez foi mais rápido do que o australiano da AlphaTauri para assumir o terceiro lugar da tabela de tempos, a 0.302s. O piloto mexicano não ficou muito tempo nessa posição, uma vez que Bottas, como fez Albon na primeira sessão, mostrou estar rápido no seu monolugar, passando para o terceiro posto, a 0.269s de diferença para o líder.

A Ferrari, sem qualquer problema nos seus dois monolugares, ao contrário do que aconteceu no primeiro treino, colocou Charles Leclerc na posição imediatamente atrás de Norris, a 0.266s de Verstappen.

Ainda sem experimentar pneus macios, a menos de 25 minutos do final da sessão, Lance Stroll ocupava o 18º lugar da tabela de tempos e teve de entrar na garagem com um problema para retirar a porca que apertava um dos quatro pneus. Fernando Alonso, que não teve um treino inaugural fácil e teve um pião na curva 9, ainda na primeira metade desta sessão, estava no fundo da tabela, tendo apenas concluído 3 voltas com os pneus macios. A chuva regressou nos últimos 20 minutos de treino, primeiro sem muita intensidade, esperando-se que a situação fosse diferente perto do final da sessão, com a pista mais escorregadia em certas zonas.

Nos últimos minutos do treino, Stroll regressou à pista para algumas voltas, já com pneus macios montados no AMR23.