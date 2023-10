GP México, F1, Max Verstappen: “uma temporada fantástica” | AutoSport

Max Verstappen alcançou a 16ª vitória da temporada, 51ª da carreira da Fórmula 1, igualando o número de triunfos de Alain Prost, ficando agora a duas de Sebastian Vettel. São números impressionantes para o piloto que já confirmou o tricampeonato.

“Estamos a ter uma temporada fantástica e hoje, apesar de começarmos em terceiro, o ritmo do carro foi muito bom”, disse Verstappen no final da corrida. “Tentamos uma estratégia diferente de todos os outros, mas infelizmente com a bandeira vermelha não conseguimos colocar em prática. Mesmo assim, os pneus duros, no final, foram muito fortes”

O piloto neerlandês tem agora 491 pontos somados.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool