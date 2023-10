GP México F1: Max Verstappen e os bons arranques: “temos estado um pouco mais atentos a isso” | AutoSport

Helmut Marko fez uma aposta com o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, que o neerlandês já iria estar na frente na Curva 1 apesar de partir atrás dos dois Ferrari, e foi exatamente isso que sucedeu, com Verstappen a explicar no final da corrida o esforço que tem sido feito para melhorar as partidas: “é só fazer os nossos procedimentos um pouco melhor, perceber a aderência dos pneus, as regulações da embraiagem. Acho que temos estado um pouco mais atentos a isso. Penso que no início do ano tivemos um problema, mas depois resolvemos esse problema, mas acho que continuamos a não fazer as coisa bem com a temperatura dos pneus e a regulação da embraiagem. E, sim, é tudo muito sensível. Se estivermos ao lado do ponto ideal da embraiagem, podemos ter demasiada rotação das rodas ou não ter ‘engate’ suficiente. É muito difícil acertar, e acho que aqui no México, em especial, foi muito bom”.