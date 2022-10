GP México F1: Max Verstappen conquista pole position com a Mercedes na discussão | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prémio do México. O piloto neerlandês da Red Bull melhorou o seu primeiro tempo da Q3, registando 1:17.775s, com George Russell a 0.304s, que não conseguiu melhorar o seu primeiro tempo, depois de um pequeno erro no último setor. No terceiro posto da grelha de partida ficou Lewis Hamilton, que teve o seu primeiro tempo apagado por exceder os limites de pista, mas ficou à frente de Sergio Pérez.

Os pilotos da Ferrari ficaram muito longe da pole position, sendo o melhor da dupla da equipa italiana Carlos Sainz no quinto posto, seguido do surpreendente Valtteri Bottas e Charles Leclerc não foi além do sétimo registo. Lando Norris, Fernando Alonso e Esteban Ocon fecharam os dez mais rápidos da qualificação.

Foi uma sessão muito boa da Mercedes, mas no final, quando precisavam de bater o Red Bull de Verstappen, Russell e Hamilton não o conseguiram. Acabou por ser uma demonstração de força do neerlandês, ao contrário de Carlos Sainz e Charles Leclerc. Destaque ainda para Valtteri Bottas que conseguiu levar o Alfa Romeo a um bom

Com a Mercedes a liderar a tabela de tempos na Q1 e Q2, a dúvida era se Red Bull e Ferrari batiam os “Flechas de Prata” na fase final da sessão de qualificação, que servia para ordenar os 10 primeiros pilotos da grelha de partida para a corrida do GP do México.

Fernando Alonso foi o único piloto a não sair para a pista na parte inicial da Q3. No final das primeiras tentativas de voltas rápidas, Max Verstappen foi o piloto que registou o tempo mais rápido em 1:17.947s, com George Russell no segundo lugar a 0.132s. Lewis Hamilton tinha registado um dos melhores tempos, mas foi apagado por exceder os limites de pista.

Sergio Pérez surgia então no terceiro lugar, seguido de Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Fernando Alonso – que rodou sozinho em pista – Lando Norris, Esteban Ocon e então Hamilton, sem tempo.

Pérez foi de novo o primeiro piloto a sair para a pista para uma última tentativa conquistar a pole position. Mas foi Verstappen quem melhorou o seu tempo de forma inalcançável para os seus adversários. Os pilotos da Mercedes foram mais rápidos que Sergio Pérez e os pilotos da Ferrari, assim como Valtteri Bottas que esteve em bom nível durante toda a sessão.