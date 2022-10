GP México F1: Marko e Wolff de acordo sobre possibilidade de Mercedes conquistar pole | AutoSport

George Russell considera que poderia ter conquistado a pole position, “mas foi uma péssima volta” disse o piloto no final da sessão de qualificação do Grande Prémio do México.

No entanto, Helmut Marko não tem a mesma opinião e pensa que o desempenho do W13 “não teria sido suficiente para a pole”, explicou à ‘Sky’. O responsável da Red Bull salientou que a volta de Max Verstappen, que melhorou o tempo anterior e aumentou a vantagem sobre os pilotos da Mercedes, apenas “não foi ótima” no setor intermédio. Marko admitiu ainda assim que a Mercedes surpreendeu um pouco e “na verdade, esperávamos mais da Ferrari. Com a Mercedes não sabíamos exatamente se eles estavam a fazer ‘bluff’ ou não, mas aparentemente tinham menos combustível no treino livre três”.

Quem está de acordo com Helmut Marko é Toto Wolff, o responsável da Mercedes, que explicou também ao canal britânico que “na entrada do estádio estávamos com Max, mas ele sempre foi muito forte no último setor. Bem, provavelmente não teria dado para a pole”. No entanto, o homem forte da Mercedes na Fórmula 1 considera que o fim de semana foi até agora “um passo em frente” para a sua equipa. Além disso, amanhã pode ser uma vantagem “largar de segundo e terceiro”, porque a Red Bull tem uma clara “vantagem” quando se trata de velocidade de ponta, e Wolff acredita que se os dois pilotos da Mercedes conseguirem manter-se no cone de ar de Max Verstappen, “pelo menos terão uma melhor oportunidade”.

Recordamos que nas últimas duas corridas no México, o vencedor saiu do terceiro posto da grelha de partida, lugar ocupado este ano por Lewis Hamilton.