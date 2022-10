GP México F1: Liam Lawson de regresso aos comandos do AlphaTauri | AutoSport

Liam Lawson fará o seu segundo treino livre pela AlphaTauri esta época, dando seguimento ao trabalho realizado na primeira sessão em Spa-Francorchamps. O piloto da Red Bull Junior Team vai estar ao volante do AT03 de Yuki Tsunoda durante o treino inaugural do Grande Prémio do México, fechando as contas da equipa italiana nos dois treinos obrigatórios com pilotos estreantes.

Lawson compete no campeonato FIA de Fórmula 2 e ocupa atualmente o 9º lugar na classficação antes da ronda final em Abu Dhabi. Este ano, conquistou três vitórias com a Carlin e foi também promovido ao papel de piloto reserva da Red Bull substituindo Jüri Vips. O neozelandês provavelmente ainda terá outra oportunidade de pilotar um monolugar de Fórmula 1 este ano, podendo treinar com a Red Bull em Abud Dhabi.

Outros pilotos estreantes que participarão na sessão de treinos livre 1 no México são Pietro Fittipaldi na Haas, Logan Sargeant na Williams e Jack Doohan na Alpine.