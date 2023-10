GP México, F1, Lewis Hamilton: “estou muito orgulhoso da equipa” | AutoSport

Lewis Hamilton repetiu no Grande Prémio do México o resultado que obteve em pista na prova anterior, tendo depois sido desclassificado. Foi uma prova muito eficaz do piloto britânico e uma boa execução da estratégia por parte da Mercedes, obtendo o segundo posto no final da corrida.

“Foi um bom resultado, considerando que arrancamos do sexto lugar da grelha e estou muito orgulhoso da equipa. Foram duas semanas muito complicadas e depois de um fim de semana duro, com aquele resultado, por isso foi muito bom”, disse Hamilton logo após o final da corrida.

Escolhendo os pneus médios para o restante da corrida, após o recomeço, o piloto britânico explicou que “também achava que não iam durar, mas tive uma condução delicada”.

Com este resultado do México, e uma vez que Sergio Pérez não somou qualquer ponto, Lewis Hamilton tem uma desvantagem de 20 pontos para o mexicano na luta pelo vice-campeonato.

Foto: LAT Images