GP México F1: Lewis Hamilton e o 2º lugar do campeonato: “depende das corridas do ‘Checo’…” | AutoSport

Com os 19 pontos que alcançou face ao zero de Sergio Pérez, Lewis Hamilton voltou a aproximar-se fortemente do segundo lugar do Mundial de Pilotos, e com três corridas pela frente a luta, que se pensava ter terminado depois da desclassificação do piloto da Mercedes em Austin, reacendeu-se.

Para Lewis Hamilton: “agora depende principalmente das corridas do ‘Checo’ (Sergio Pérez). Eles têm o carro vencedor do campeonato. Acho que ele tem sido infeliz nalgumas situações.

É óbvio que perdi muitos pontos nas duas últimas corridas, mas ele perdeu pontos agora.

Portanto, são oscilações e ‘rotundas’.

Acho que ao chegar ao fim de semana, depois de ter perdido pontos na semana passada, não pensei que estivesse em posição de me aproximar tanto, mas depois de hoje, sim, vamos voltar a dar o nosso melhor com esse objetivo. Honestamente, não vai fazer grande diferença na minha vida se ficar em segundo ou em terceiro. É mais importante conseguir que a equipa fique em segundo lugar nos Construtores e é nisso que estou concentrado. É um bónus se ficarmos em segundo nos pilotos”, disse Hamilton.