GP México F1, Lewis Hamilton: “aposto que o Max (Verstappen) chegará a 18, 19 vitórias com aquele carro” | AutoSport

Depois de tantos triunfos na F1 é interessante ver Lewis Hamilton tão feliz com um segundo lugar, mas a verdade é que o inglês fez uma grande corrida, especialmente quando utilizou os pneus médios, bem diferente do que fez George Russell com o mesmo tipo de pneus. Hamilton conseguiu ainda estabelecer a volta mais rápida na última volta da corrida, e terminou com quase 28 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, numa distância de 36 voltas, o que ainda diz bem do piloto que é embora hoje em dia pareça ter perdido qualidades face ao que Max Verstappen tem vindo a fazer. As ultrapassagens de Hamilton a Daniel Ricciardo e especialmente a Charles Leclerc mostraram o ‘velho’ Hamilton, e foi claramente um dos pilotos que mais se destacou na corrida: “parabéns ao Max. Foi um ótimo dia para nós, mas não estava à espera de chegar ao pódio. O início do fim de semana foi difícil, mas mantive-me concentrado no início da corrida e depois tentei gerir os pneus, maximizar e progredir. E quando reparei que tinha o ritmo do Carlos, sabia que com o undercut funcionava muito bem. Por isso, penso que a equipa fez um excelente trabalho com a estratégia. E depois, é claro, a bandeira vermelha provavelmente jogou a nosso favor, em termos de usar o pneu mais fresco no final. Mas eu não sabia se o pneu médio iria aguentar tanto tempo. Estava a tentar ver se conseguia reduzir a diferença para o Max, mas ele já estava muito longe e eu só consegui igualar os seus tempos. Mas foi um grande resultado para a equipa, estou muito orgulhoso de todos” começou por dizer, explicando depois como o carro ficou tão bom para a corrida: “o carro é bastante rápido na qualificação com pouco combustível, mas quando se coloca uma carga de combustível, o carro comporta-se melhor. É agradável de conduzir e penso que conseguimos uma boa afinação este fim de semana e, em particular, para a corrida. Depois, para além disso, a gestão dos pneus é muito boa. Por isso, sim, gostei de uma forma geral. Não é a corrida mais física de todas, uma vez que não se pode forçar até ao fim, estamos a poupar. Fazemos 200, 300 metros de subida e descida para manter o carro fresco e evitar que falhe, mas eu estava à espera que houvesse uma oportunidade de me aproximar do Max. não deu, talvez na próxima semana” disse Hamilton que sentiu que podia puxar mais mas já não dava para apanhar Verstappen: “podia ter puxado um pouco mais, mas a certa altura tentei ver, ok, acho que já poupei o suficiente, deixa-me ver se consigo reduzir a diferença para o Max. Acho que faltavam umas 10 voltas e eu fiz 22,0 e o Max fez 21,9. Eu pensei, ah, vou deixar para lá. Ele estava a andar a 21,9. Por isso, sim, pensei em deixá-lo. E também tive de ser cauteloso porque os meus pneus… se os tivesse forçado muito nas últimas 10 voltas, provavelmente teriam aberto e, quem sabe, talvez o Charles me tivesse apanhado. Então, tive que ser cauteloso com isso”.

Hamilton falou também da manobra na volta 40 quando passou Charles Leclerc: “este fim de semana fomos muito lentos na reta e em geral, temos sido sofrido com o arrasto nas retas, mas este fim de semana estávamos a perder dois décimos e meio logo na Curva 1, antes mesmo de começarmos a travar. Por isso, tentar seguir de perto nas curvas 16 e 17 era a única forma de me aproximar o suficiente e ter a oportunidade de fazer com que o DRS tivesse impacto. E sim, finalmente, carreguei em todos os botões do volante, potência máxima. E eu não sabia o quanto ele iria atravessar o carro, mas numa fração de segundo, decidi ir para a direita. Havia espaço suficiente, mas o Charles foi muito justo”, disse falando depois da corrida do Brasil no próximo fim de semana: “isto dá-nos muita confiança. Quer dizer, no ano passado, na mesma altura, estávamos a fazer a mesma coisa, mas no ano passado, acho que estávamos três décimos atrás do Max na qualificação – ou algo do género, e eu fiquei em segundo outra vez. Portanto, estamos apenas a espelhar o que fizemos no ano passado. Por isso, temos de fazer grandes mudanças para o próximo ano. Porque, obviamente, no Bahrein, no início deste ano, eles eram 1,5 segundos por volta mais rápidos do que nós, pelo menos.

Por isso, o mais importante é garantir que isso não acontece no Bahrein, mas espero que as próximas corridas sejam renhidas. Mas eu aposto que ele chegará a 18, 19 vitórias com aquele carro”.