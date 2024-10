GP México F1, Lando Norris “estou bastante satisfeito” com o terceiro lugar”

Depois de quatro poles em cinco Grandes Prémios esta qualificação não correu tão bem a Lando Norris, mas se há uma pista em que partir do terceiro lugar não é nada mau é a do México, devido à enorme reta até à primeira travagem, pois muita coisa pode suceder até lá sendo sempre uma das partidas mais intensas do ano: “estou bastante satisfeito com o terceiro lugar, honestamente. Sinto que cheguei ao limite do carro muito rapidamente, o que nos fez parecer bem. Mas tive dificuldade em tirar muito mais partido do carro nas duas últimas voltas. O Carlos e o Max fizeram boas voltas, especialmente o Carlos que tem sido muito rápido todo o fim de semana. Estou contente com o terceiro lugar.”

Sobre as suas perspetivas para a corrida de domingo: “É difícil dizer. Nenhum de nós fez séries longas com os pneus que vamos usar amanhã. Há pontos de interrogação para todos nós, mas a Ferrari tem sido muito boa na qualificação e no ritmo de corrida nas últimas duas corridas. Vai ser difícil, mas estamos numa boa posição, por isso estou ansioso.”