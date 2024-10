GP México F1, Lando Norris diz que a pilotagem de Verstappen “não é das mais limpas…”

Sobre as suas perspetivas de título, Norris disse: “Eu apenas mantenho a cabeça baixa. Estou a dar o meu melhor. Estamos a fazer um trabalho muito bom como equipa. “Acho que hoje fomos provavelmente os mais rápidos no final. Mas vamos manter a cabeça baixa, é tudo o que posso fazer por agora, concentrarmo-nos em nós próprios e vamos continuar a esforçar-nos.”

“Eu sabia o que esperar”, disse Norris sobre a sua batalha com Verstappen imediatamente após sair do carro. “Eu não queria esperar uma coisa dessas, porque o respeito muito como piloto, mas estava pronto para esperar algo assim – e isso não é uma condução muito limpa na minha opinião. Mas evitei-o e foi uma boa corrida”.

Na Volta 10, Norris tentou ultrapassar Verstappen por fora da Curva 4 no Autódromo Hermanos Rodriguez, mas acabou por ser forçado a sair da pista pelo atual campeão, cortando a relva na Curva 5 antes de retornar à frente do neerlandês.

Lando Norris, piloto da McLaren, criticou a postura de Max Verstappen ao volante, considerando a sua pilotagem “não muito limpa” após mais um intenso embate entre os dois nas voltas iniciais do Grande Prémio da Cidade do México.

