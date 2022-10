GP México F1: Kevin Magnussen penalizado por troca de motor | AutoSport

Kevin Magnussen será penalizado na grelha de partida do Grande Prémio do México por necessidade de troca de motor de combustão interna antes do segundo treino livre – que se encontra parado neste momento – depois dos problemas sentidos por Pietro Fittipaldi, que substituiu o dinamarquês, na sessão inaugural.

Será o sexto motor de combustão interna usado pela Haas no carro do piloto dinamarquês, que vai perder 5 lugares na grelha de partida da corrida de domingo.