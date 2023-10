GP México, F1, Kevin Magnussen: “a suspensão simplesmente cedeu” | AutoSport

Kevin Magnussen foi vítima de um acidente aparatoso durante a corrida do Grande Prémio do México, que obrigou à suspensão da prova sob bandeiras vermelhas e à ida do piloto dinamarquês pelo centro médico.

Pelas imagens da transmissão foi possível ver que a suspensão traseira esquerda partiu antes de Magnussen perder o controlo do Haas VF-23. Nessa altura transformou-se num passageiro, sem poder fazer nada, até ao monolugar bater com violências nas barreiras e ficar destruído, ainda tendo um princípio de incêndio.

“Despistei-me depois de ter uma falha na suspensão traseira esquerda. Aconteceu num sítio mau do circuito e bati no muro, por isso bati com as mãos e doeram-me um pouco, mas estão bem”, explicou Magnussen após a corrida e já de regresso à box da equipa. “Temos de investigar o que aconteceu exatamente, porque a suspensão simplesmente cedeu. Antes disso, estava a correr tudo bem, fiquei preso no tráfego durante muito tempo e os meus pneus sobreaqueceram, mas não sei se o que causou a falha [da suspensão] teve impacto nisso”.

Abordando o acidente sofrido por Magnussen, o chefe de equipa Günther Steiner salientou que “temos de investigar o que aconteceu, mas parece estar relacionado com o calor, temos de verificar”. O responsável da Haas enfatizou que “foi novamente um dia difícil, mas nem tudo negativo. O Nico [Hülkenberg] estava numa boa posição para ganhar pontos, mas depois com a bandeira vermelha, que nós próprios provocamos, não conseguimos manter os pneus no último ‘stint’. O nosso carro não consegue manter a vida nos pneus como os outros carros. Conseguimos lutar durante quase toda a distância [da corrida], mas não é suficiente”.

Foto: Andy Hone / LAT Images