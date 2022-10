GP México F1: Jack Doohan confirmado no treino livre 1 com a Alpine | AutoSport

Jack Doohan fará a sua estreia na Fórmula 1 no fim de semana do Grande Prémio do México, quando o jovem piloto australiano assumir os comandos do A522 no treino livre 1 de sexta-feira.

Doohan irá pilotar o A522 de Esteban Ocon no Autódromo Hermanos Rodriguez durante a sessão de uma hora, assim como também irá assumir o volante no Grande Prémio de Abu Dhabi, prova de final de temporada, cumprindo a Alpine com a obrigatoriedade de colocar um estreante em dois treinos livres.

Será a segunda vez que o piloto de 19 anos estará aos comandos do carro deste ano, tendo-o pilotado no dia de filmagens, restrito a 100 km, da equipa em Monza, em setembro. Para além dessa experiência, Jack Doohan também testou o A521, o chassis de 2021, com dias de testes privados no Qatar em maio, Monza em junho e em Budapeste no mês passado.

Jack Doohan juntou-se à Academia Alpine em janeiro, após terminar em segundo lugar no Campeonato FIA de Fórmula 3 de 2021. Na sua época inaugural na Fórmula 2 conquistou três vitórias em corridas, bem como mais três pódios e três pole positions, faltando ainda uma ronda a disputar em Abu Dhabi, em novembro.

Doohan afirmou estar “extremamente grato à Alpine por me ter dado esta oportunidade de conduzir no treino livre no México. É sempre uma enorme honra estar encarregado de pilotar um carro de Fórmula 1, por isso, ter a oportunidade num fim de semana de Grande Prémio é muito especial. Em última análise, o objetivo é fazer isto todas as semanas e esta experiência é mais um passo para se atingir esse objetivo. Preparei-me o melhor que pude, e penso que vai ser muito excitante experimentar o carro neste tipo de circuito com a altitude elevada e a velocidade máxima muito elevada. Vou trabalhar arduamente no dia, fazer tudo o que a equipa se propuser e, ao mesmo tempo, desfrutar do momento como sei que vai ser uma oportunidade única”.