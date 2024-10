GP México F1, Horários: TL1 6ªFeira às 19h30

O Grande Prémio do México é este ano a segundo de um conjunto de três corridas em fins de semana seguidos que são compostos por Austin, Cidade do México e São Paulo

será a antepenúltima corrida da temporada de 2022 da Fórmula 1. A Red Bull garantiu o seu quinto campeonato de construtores no passado fim de semana do Grande Prémio dos Estados Unidos, após o recorde de Max Verstappen, que igualou o recorde de 13 vitórias numa época. Apesar das contas dos títulos em ambos os campeonatos estarem já fechadas, ainda há muito para discutir nas restantes posições. Charles Leclerc e Sergio Pérez estão numa tensa batalha pelo segundo lugar na classificação dos pilotos, enquanto a Mercedes tenta alcançar a Ferrari e um pouco mais atrás, Alpine e McLaren continuam em disputa pelo quarto lugar e a Aston Martin está a apenas 1 ponto do sexto posto da Alfa Romeo. Também a AlphaTauri quer ultrapassar a Haas pelo oitavo lugar do campeonato.

O Autodromo Hermanos Rodríguez foi construído em 1959, depois do pai dos irmãos, os pilotos mais famosos do México na altura, Ricardo e Pedro Rodriguez, foi conselheiro do presidente mexicano Adolfo Lopez Mateo, e aconselhou-o a construir um circuito de no parque desportivo de Magdalena Mixiuhca, na Cidade do México, utilizando as estradas existentes. O trabalho foi concluído em menos de um ano.

A Fórmula 1 chegou em 1962 para uma corrida extra campeonato, regressando no ano seguinte para um Grande Prémio inserido no campeonato. A corrida de 1963 foi vencida por Jim Clark, enquanto que nos anos seguintes a corrida tornou-se na tradicional final de temporada da Fórmula 1. O México regressou ao calendário da Fórmula 1 em 2015.

Situado cerca de 2.285m acima do nível do mar, o ar mais fino resultante desta altitude significa que as equipas têm pela frente um conjunto único de desafios. Há menos oxigénio a entrar no motor, e embora os efeitos negativos disso sejam mitigados pelo turbo, mas por outro lado essa unidade tem que girar mais rapidamente para gerar maior pressão e isso também pressiona mais a peça que noutros circuitos. A menor densidade do ar também é menos eficaz no arrefecimento dos travões e do motor.

1º GP 1963

Voltas 71

Circuito 4.304 km

Corrida 305.354 km

1:17.774s Valtteri Bottas (2021)

Horário

Sexta-Feira, 25 outubro

Treino livre 1 19h30 – 20h30

Treino livre 2 23h00 – 00h30

Sábado, 26 outubro

Treino livre 3 18h30 – 19h30

Qualificação 22h00 – 23h00

Domingo, 27 outubro

Corrida 20h00