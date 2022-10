GP México F1, George Russell: “Foi uma corrida frustrante…” | AutoSport

George Russell terminou na quarta posição em que ficou pouco depois da partida. Deu espaço Lewis Hamilton após o arranque, este passou-o, e depois Russell perdeu impulso, sendo também passado por Sergio Perez. A partir daí sua corrida tornou-se bem mais difícil. A Mercedes colocou-lhe pneus duros, tal como a Hamilton, esperando que os Red Bull tivessem que voltar às boxes mas isso não sucedeu e mesmo com o primeiro stint mais longo do que Hamilton e os Red Bull, sofreu de forma semelhante a Hamilton com esse composto, e o que esperavam poder suceder no fim da corrida nunca aconteceu, pois com menos combustível os pneus dos Red Bull aguentaram.

Russell ainda tentou persuadir a Mercedes a permitir-lhe um segundo pitstop tardio para reclamar o ponto bónus de volta mais rápido, mas nem isso foi possível: “Foi uma corrida frustrante, tivemos uma boa partida, dei espaço ao Lewis, fui cuidadoso, é o meu colega de equipa, mas isso custou-me duas posições, pois poderia ter ficado em segundo e dei comigo em quarto, as coisas poderia ter sido diferentes, mas de qualquer modo estou contente porque fizemos muitos progressos como equipa ficámos bem na frente dois Ferrari, mas a Red Bull voltou a estar numa liga só deles. Estou convicto que se tivéssemos usado a mesma estratégia que eles teríamos ficado mais perto”, disse Russell.