GP México F1: George Russell aponta ao pódio | AutoSport

Helmut Marko afirmou que a luta pela vitória do Grande Prémio do México será entre a Red Bull e a Ferrari, deixando de fora da contenda a Mercedes.

A Mercedes estará a 0,3 segundos das equipas da frente, olhando para o trabalho feito nos dois treinos. A estrutura germânica teve alguns problemas de sobreaquecimento no primeiro treino e parece estar no limite neste capítulo, mas o ritmo aparenta ser interessante. A equipa de Lewis Hamilton e George Russell apostou numa configuração aerodinâmica de elevado apoio, sendo a equipa mais rápida nas curvas lentas, ficando a perder na reta. Não parecem, em condições normais, fortes candidatos ao triunfo, com o terceiro lugar consolidado, mas a corrida pode trazer surpresas e a Mercedes pode estar por perto para aproveitar.

No final do segundo treino livre, o piloto mais rápido da sessão, e que acabou por registar o tempo por volta mais rápido do primeiro dia no México, George Russell admitiu que “foi uma das nossas melhores sextas-feiras”. Talvez tenha sido “até o melhor do ano até agora. O carro esteve bem e […] o ritmo foi relativamente forte, mas conhecemos os desafios nesta pista”, disse o britânico. “A dificuldade na qualificação será colocar os pneus na janela certa para uma volta rápida. E no domingo será difícil controlar as temperaturas do motor e dos travões”. Este é um problema identificado já por várias equipas.

O piloto da Mercedes diz esperar que seja possível “o pódio para nós neste fim de semana, esse é o nosso objetivo”.