GP México F1: Filme da qualificação | AutoSport

No final da sessão de qualificação do Grande Prémio do México acabou por voltar a ser Max Verstappen o mais rápido, mas a sessão foi bastante animada com três equipas na luta pelo melhor posto da grelha de partida para a corrida de amanhã. Mercedes e Red Bull dividem as duas primeiras filas da grelha, mas Ferrari está por perto e Valtteri Bottas bateu a concorrência do “segundo” pelotão.

Q1: Sebastian Vettel e Mick Schumacher com tempos iguais, mas eliminados

Alexander Albon foi o primeiro piloto a colocar um tempo de referência na Q1, com o crono 1:20.859s, seguido de Mick Schumacher a 0.165s. Yuki Tsunoda comprovou o bom andamento no traçado mexicano e assumiu a liderança da tabela de tempos, logo batido pelo herói local, Sergio Pérez.

Charles Leclerc assumiu a liderança da tabela de tempos com o registo de 1:19.505s, enquanto Max Verstappen voltava a ter dificuldade no primeiro setor. No entanto, o neerlandês bateu o tempo do piloto da Ferrari, registando o tempo de 1:19.222s.

Valtteri Bottas fez um bom tempo, passando para terceiro lugar da tabela de tempos, a 0.301s de Max Verstappen.

Alguns pilotos precisavam de duas voltas de preparação para uma volta rápida, podendo este facto ser importante na Q3, se estas condições se mantivessem.

A menos de 3 minutos do final da Q1, Lance Stroll, Mick Schumacher, Alex Albon, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi estavam em zona de eliminação. O piloto alemão da Haas tinha completado uma volta rápida, mas o tempo foi apagado por exceder os limites de pista.

Nas últimas tentativas Vettel não foi capaz de fazer um tempo suficiente para passar à Q2, e ficou com o mesmo tempo de Mick Schumacher, que também foi eliminado depois de Zhou Guanyu ter cruzado a meta pela última vez, passando à fase seguinte da qualificação com o 14º tempo mais rápido. Ficavam eliminados ainda os dois pilotos da Williams e Lance Stroll.

No topo da tabela de tempos foi Lewis Hamilton a registar o melhor tempo, com 1:19.169s, deixando Max Verstappen a 0.053s.

Q2: Margens muito curtas

Na Q2, os dois pilotos da Mercedes voltaram a assumir as posições cimeiras da tabela de tempos, com vantagem para Lewis Hamilton com 1:18.552 e Russell a 0.013s. Valtteri Bottas voltou a registar um bom tempo e saltou para o terceiro lugar a 0.228s do tempo do seu antigo companheiro de equipa.

Os dois pilotos da Red Bull saíram para a pista nas primeiras voltas com pneus macios usados.

Com 5 minutos para o final da Q2, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Zhou Guanyu, Pierre Gasly e Kevin Magnussen estavam em zona de eliminação, na mesma altura em que o piloto mexicano saiu para a pista com pneus novos.

Na sua passagem pela linha de meta, Pérez chegou ao terceiro posto da tabela de tempos, incapaz de bater os dois pilotos da Mercedes, ficando a 0.063s do registo mais rápido de Hamilton.

Com o final da última tentativa de Carlos Sainz, o piloto espanhol da Ferrari ficou a 0.008s de Hamilton, batendo George Russell. Os cinco pilotos mais rápidos – Hamilton, Sainz, Russell, Verstappen e Pérez – ficaram separados por apenas 0.063s, seguindo-se Bottas e Fernando Alonso.

Foram eliminados Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Q3: No final deu para Max Verstappen

Com a Mercedes a liderar a tabela de tempos na Q1 e Q2, a dúvida era se Red Bull e Ferrari batiam os “Flechas de Prata” na fase final da sessão de qualificação, que servia para ordenar os 10 primeiros pilotos da grelha de partida para a corrida do GP do México.

Fernando Alonso foi o único piloto a não sair para a pista na parte inicial da Q3. No final das primeiras tentativas de voltas rápidas, Max Verstappen foi o piloto que registou o tempo mais rápido em 1:17.947s, com George Russell no segundo lugar a 0.132s. Lewis Hamilton tinha registado um dos melhores tempos, mas foi apagado por exceder os limites de pista.

Sergio Pérez surgia então no terceiro lugar, seguido de Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Fernando Alonso – que rodou sozinho em pista – Lando Norris, Esteban Ocon e então Hamilton, sem tempo.

Pérez foi de novo o primeiro piloto a sair para a pista para uma última tentativa conquistar a pole position. Mas foi Verstappen quem melhorou o seu tempo de forma inalcançável para os seus adversários. Os pilotos da Mercedes foram mais rápidos que Sergio Pérez e os pilotos da Ferrari, assim como Valtteri Bottas que esteve em bom nível durante toda a sessão.