GP México, F1: FIA confirma penalização a Yuki Tsunoda por troca de unidade motriz | AutoSport

O Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio do México confirmou a penalização imposta a Yuki Tsunoda por troca de componentes da unidade motriz que ultrapassam o número máximo permitido por piloto para a temporada de 2024, arrancando o piloto japonês do último lugar da grelha de partida da corrida do próximo domingo.

Além da equipa italiana utilizar no México o quinto motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K, a terceira unidade de baterias e centralina, substituindo o sistema de escape – ainda dentro do máximo permitido por temporada, sendo a sexta unidade de 8 – foram ainda utilizadas a caixa e cassete da 5ª caixa de velocidades, a transmissão da 5ª caixa de velocidades, componentes de mudança de velocidades e componentes auxiliares, elementos que são considerados componentes de número restrito (RNC). Assim, confirma o CCD que Tsunoda é “obrigado a iniciar a corrida a partir do fundo da grelha de partida”.

Foto: Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool