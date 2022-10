GP México F1, Fernando Alonso frustrado: “o carro 14 voltou a parar” | AutoSport

Claramente descontente com mais um abandono, com questões de sobreaquecimento em ambos os carros da Alpine mas de forma terminal para o #14, Fernando Alonso quer deixar estes problemas para trás e seguir o seu caminho, que passa neste momento por completar mais duas corridas pela equipa francesa.

“Mais uma vez o carro 14 não vê a bandeira axadrezada”, começou por dizer, insatisfeito Alonso. “Pela minhas contas são já 70 pontos perdidos, mas não vale a pena falar novamente disto. Faltam duas corridas para terminar e depois um novo capitulo”.

Até ter sido obrigado a desistir, Alonso vinha a fazer uma boa corrida tendo conseguido um bom arranque. “Austin e México foram as duas melhores corridas, do meu ponto de vista”, explicou o piloto espanhol. “Em termos de ritmo, tinha 20 segundos ou à volta disso, para os McLaren e o meu companheiro de equipa. Senti que estava rápido”.

No entanto, “o carro 14 voltou a parar”, terminou a dizer Fernando Alonso, visivelmente frustrado e descontente com mais um abandono.