GP México F1: Duas paragens e pneus macios e médios deverá ser estratégia preferida | AutoSport

O composto médio da gama da Pirelli é o melhor pneu para a corrida do Grande Prémio do México, logo as equipas que ainda têm dois jogos de pneus novos desse composto – Red Bull, Mercedes, Ferrari, Williams e Haas – estarão mais à vontade para optar pela estratégia mais rápida, segundo os dados obtidos nos treinos, que passa por duas paragens nas boxes. A primeira para trocar os pneus macios com que devem iniciar a corrida, o composto preferido para obter mais aderência e rapidez nos primeiros 800 metros desde o arranque até à travagem para a curva 1, pelos pneus médios e depois mais um paragem para um novo jogo de médios até ao final. Para as equipas que escolham esta estratégia, a primeira janela de paragem deverá ocorrer entre a volta 16 a 22 e a segunda entre a 42 e 48. A maior dúvida para os pilotos que ocupam as dez primeiras posições da grelha é que nenhum deles tem pneus macios novos. Só a partir do 11º classificado – Daniel Ricciardo – é que os pilotos têm ainda à sua disposição pneus novos deste composto. Sebastian Vettel e Lance Stroll até têm 2 jogos por usar, mas não têm mais nenhum jogo de pneus médios e duros ainda novos.

Entre o top 10 há pilotos que não podem optar por essa estratégia, visto não terem mais do que um jogo de médios e um jogo de duros, como é o caso de Valtteri Bottas, Lando Norris, Fernando Alonso e Esteban Ocon. Assim, deverão optar por apenas uma paragem, entre a volta 28 e 35, para trocar os pneus médios com que devem iniciar a corrida – perdendo algum desempenho para os adversários com pneus macios na fase inicial da corrida – pelo composto mais duro disponível no México.

Em caso de Safety Car, começar com pneus médios pode permitir levar este composto até uma paragem mais tardia, optando por macios para a fase final da corrida, sem bem que é uma estratégia que pode ser arriscada.

A utilização de pneus macios na fase inicial e final da corrida, com troca por pneus médios para uma fase intermédia da prova mexicana pode ser uma opção a ser considerada pelos pilotos do fundo da grelha de partida, mas no turno de condução com os pneus médios tem existir um forte componente de gestão dos pneumáticos, para aproveitar o carro mais leve nas voltas finais e o composto mais rápido disponível para subir algumas posições.

As paragens nas boxes em condições de corrida em bandeira verde demoram cerca de 22 segundos, baixando para 15 segundos (menos 7 segundos) em caso de Virtual Safety Car ou Safety Car, que tem entrado em pista durante as últimas corridas.

As previsões meteorológicas avançam com uma probabilidade de 40% de chuva durante a corrida, mas recordamos que ontem existia uma previsão semelhante e a qualificação decorreu em condições de pista seca. No entanto, qualquer baixa ou subida da temperatura da pista podem ter um impacto significativo no comportamento e desgaste dos compostos dos pneus.

imagem: F1.com