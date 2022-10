GP México F1: Diferenças curtas no meio do pelotão | AutoSport

A Alpine parece estar melhor entre as equipas do chamado ‘segundo pelotão’ mas a diferença nas simulações de corrida entre a equipa francesa e a Alfa Romeo, com o oitavo melhor registo neste particular, é de apenas 0.19s, ainda com McLaren, Aston Martin e AlphaTauri nesta discussão. Mesmo em ritmo de qualificação – no pouco que foi experimentado ontem – as diferenças não parecem ser grandes entre estas equipas, o que pode dar um bom espetáculo durante a sessão de logo à noite. O terceiro treino livre deverá ser utilizado para as equipas correrem os seus programas de qualificação e aí poderemos ter mais indicações neste particular.

Em corrida, parece certo que Alpine e McLaren deverão estar novamente na discussão da frente do grupo intermédio do pelotão, mas podem surgir de novo os pilotos da Aston Martin, AlphaTauri e Alfa Romeo na luta, devendo a fiabilidade dos monolugares numa pista localizada a grande altitude fazer diferença. Zhou Guanyu já ficou de fora do treino livre 2 com um problema hidráulico e na AlphaTauri os problemas nos travões não estão resolvidos, como se viu na sessão inaugural, assim como aconteceu a Daniel Ricciardo na fase inicial do treino. Mesmo a Alpine demonstrou ter alguns problemas na unidade motriz no dia de ontem.